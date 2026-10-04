Filipović i Čović se zahvalili Bošnjacima na pobjedi

Darijana Filipović, koja prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH vodi u utrci za hrvatsku članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine, poručila je večeras da su građani pokazali da žele drugačije odnose u zemlji. Prema prvim rezultatima, Filipović ima oko 92.000 glasova, dok Slaven Kovačević ima oko 55.000, a Zdenko Lučić oko 44.000 glasova.

U obraćanju javnosti zahvalila je biračima na podršci i čestitala predstavnicima Srba i Bošnjaka koji će, prema preliminarnim rezultatima, zajedno s njom činiti novi saziv Predsjedništva BiH.

„Svima nam je stalo do ravnopravnosti u BiH“, kazala je Filipović, dodajući da želi da rad Predsjedništva bude primjer drugačijeg funkcionisanja institucija.

Poručila je i da, prema njenom viđenju rezultata, bošnjački birači nisu željeli preglasavanje.

„Bošnjački narod je pokazao da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time. Kad Hrvatski narod dobiva, dobiva i BiH. Jesmo različiti, ali smo jednako vrijedni“, rekla je Filipović.

Dodala je da će zastupati i one Hrvate koji joj nisu dali glas te da se, bez obzira na političke razlike, Bosna i Hercegovina mora graditi zajednički.

Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok za srpsku članicu vodi Željka Cvijanović.

Nakon objave prvih rezultata obratio se i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, koji je rezultat svoje stranke ocijenio potvrdom političkog pravca vođenog u protekle četiri godine. Najavio je i razgovore o izbornom zakonodavstvu, ustavnoj jednakopravnosti i formiranju vlasti nakon izbora.

„Zahvalio bih i predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano ne uključuju”, kazao je Čović.