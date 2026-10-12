Dodik i Čović nakon sastanka: Partnerstvo se nastavlja

Dodik i Čović potvrdili su danas u Banjoj Luci nastavak političkog partnerstva SNSD-a i HDZ-a BiH, poručivši da će dvije stranke imati važnu ulogu u formiranju vlasti nakon Općih izbora.

Tokom sastanka razgovarano je o budućim koalicijama, evropskom putu Bosne i Hercegovine, izmjenama Izbornog zakona i funkcionisanju državnih institucija.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da su obje stranke ostvarile uspješne izborne rezultate te da očekuje nastavak saradnje na svim nivoima vlasti.

„Konstatovali smo da smo nezaobilazan faktor i da jedni bez drugih nećemo postupiti. Izborni pobjednici se moraju poštovati. Imamo pravo birati naše partnere, da kažemo s kim možemo ili ne možemo“, izjavio je Dodik.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović potvrdio je da su dvije stranke održavale redovnu komunikaciju i prije današnjeg sastanka te da njihovo partnerstvo ostaje nepromijenjeno.

„Čuli smo se više puta prije ovog susreta i partnerstvo se nastavlja. Ove stranke će voditi sve procese i ostajemo opredijeljeni za ovo što je Dodik rekao“, poručio je Čović.

Čović: Bez HDZ-a nema vlasti ni na jednom nivou

Govoreći o budućem formiranju vlasti, Čović je izdvojio tri prioriteta, očuvanje unutrašnjeg mira i stabilnosti, poštivanje Ustava i ravnopravnosti konstitutivnih naroda te nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.

Naglasio je da izmjene Izbornog zakona BiH ostaju jedno od najvažnijih političkih pitanja za HDZ.

„Izborni zakon nam je izuzetno važan i nikada nećemo doći u situaciju da jedan narod bira predstavnike drugom narodu. To ćemo zajednički dogovoriti“, rekao je Čović.

Osvrnuo se i na izjave predsjednika Naroda i pravde Elmedina Konakovića o mogućnosti formiranja vlasti u Federaciji BiH bez HDZ-a.

„Njihova politika ih je dovela tu gdje ih je dovela. Bez HDZ-a nema vlasti niti na jednom nivou“, poručio je Čović.

Prema njegovim riječima, odnos političkih snaga u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH imat će značajan utjecaj na sastav buduće državne vlasti.

Dodik o SDP-u i izboru koalicionih partnera

Predsjednik SNSD-a izjavio je da njegova stranka želi što skorije formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ali da odluka o budućim partnerima neće zavisiti samo od pojedinačnih političkih stranaka.

Govoreći o mogućem ulasku SDP-a u vlast, Dodik je kazao da to ne zavisi isključivo od rukovodstva te stranke, uz oštre kritike na njen račun.

Čović je podsjetio i na nedavne razgovore s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem i predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, ističući da bošnjačke političke stranke trebaju razgovarati o formiranju parlamentarne većine.

„Oni trebaju sjesti i prepoznati većinu koju mogu dogovarati. Morat će sjesti i naći rješenje“, izjavio je Čović.

Dodao je da HDZ-u nije svejedno ko će predstavljati bošnjačke političke stranke u budućim pregovorima, posebno kada je riječ o formiranju Vijeća ministara BiH.

Izborni zakon i evropski put među prioritetima

Čović je istakao da buduća vlast mora osigurati političku stabilnost i napredak prema Evropskoj uniji, uz dogovor o pitanjima koja smatra ključnim za ravnopravnost konstitutivnih naroda.

Dodik je također poručio da SNSD nije protiv evropskih integracija, ali je kritikovao djelovanje Evropske komisije, optužujući je za pristrasnost prema bošnjačkim političkim predstavnicima.

Predsjednik SNSD-a govorio je i o potrebi preispitivanja odluka visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini, posebno onih koje nisu potvrđene u Parlamentarnoj skupštini BiH.

„Sve one koje nisu potvrđene u Predstavničkom domu trebaju biti sklonjene iz pravnog prometa“, rekao je Dodik.

Čović je najavio i otvaranje pitanja imenovanja u diplomatsko-konzularnoj mreži Bosne i Hercegovine, navodeći da značajnom broju dosadašnjih kadrova uskoro ističe mandat.

Obojica stranačkih lidera naglasila su da će SNSD i HDZ nastaviti zajedničke razgovore o budućim političkim odnosima, dok će konačan sastav državne vlasti zavisiti od postizbornih pregovora i odnosa snaga u parlamentarnim institucijama.