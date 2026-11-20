Studenti u Srbiji reagovali su na čestitku koju je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio Aleksandru Čupiću, novoizabranom predsjedniku Narodne skupštine Srbije.

Podsjetili su na Dodikove ranije negativne stavove prema studentskom pokretu i doveli u pitanje njegovu promjenu odnosa prema političkom programu Studentske liste.

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta „Union Nikola Tesla“ u Beogradu oglasili su se na društvenoj mreži X, podsjećajući na poruke koje su im upućivane prije samo mjesec dana.

„Takva lica nemaju šta da traže u Republici Srpskoj“, citirali su studenti raniju poruku, nakon čega su ukazali na razliku između tadašnjih i sadašnjih Dodikovih stavova.

„Danas se sa odobravanjem govori o programu koji zastupamo od početka. Šta se promenilo? Naš program nije. Sreća pa ne zaboravljamo tako lako“, poručili su studenti.

Dodik ranije podržavao Vučića, sada čestita Studentskoj listi

Reakcija studenata uslijedila je nakon što je Dodik čestitao Aleksandru Čupiću izbor za predsjednika Narodne skupštine Srbije, ističući da politički program na osnovu kojeg je izabran prepoznaje i interese Republike Srpske.

Dodik je u čestitki poručio i da Republika Srpska poštuje demokratski izraženu volju građana Srbije.

Takav stav predstavlja promjenu u odnosu na njegove ranije javne nastupe. Tokom predizborne kampanje Dodik je otvoreno podržavao Aleksandra Vučića i njegovu političku opciju, dok je prema Studentskoj listi iznosio oštre kritike.

Na predizbornom skupu u Nišu 21. oktobra pozvao je birače da podrže Vučićevu listu, a ranije je upozoravao da bi pobjeda studentskog pokreta mogla predstavljati opasnost za Republiku Srpsku.

Aleksandar Čupić izabran je jučer za predsjednika Narodne skupštine Srbije sa 140 glasova poslanika. Njegov protivkandidat Stojan Radenović, kojeg je predložila Vučićeva lista, dobio je 97 glasova.