Ermedin Demirović ponovo je privukao pažnju italijanskog velikana Milana, koji razmatra mogućnost angažovanja napadača Stuttgarta i fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Prema informacijama italijanskog novinara Nicolòa Schire, čelnici Rossonera prate situaciju oko bh. reprezentativca, koji bi mogao biti jedna od opcija za pojačanje napada.

Schira je na društvenoj mreži X objavio da Milan prati Demirovića, ali zasad nema informacija o zvaničnoj ponudi ili početku pregovora sa Stuttgartom. Interes italijanskog kluba dolazi uoči zimskog prijelaznog roka, tokom kojeg Milan planira razmotriti mogućnosti jačanja napadačke linije.

Ovo nije prvi put da se Demirovićevo ime povezuje s Milanom. Još u ljeto 2024. godine, dok je nastupao za Augsburg, italijanski klub pokazivao je interes za njegov transfer. Prema tadašnjim medijskim informacijama, Augsburg je tražio oko 25 miliona eura, dok je Milan bio spreman ponuditi približno 18 miliona.

Do dogovora nije došlo, a bh. napadač karijeru je nastavio u Stuttgartu. Među klubovima koji su ga ranije pratili spominjao se i Juventus.

Ermedin Demirović prošlog ljeta bio blizu odlaska u Tursku

Tokom ljetnog prijelaznog roka 2026. godine Ermedin Demirović bio je na meti nekoliko evropskih klubova, među kojima su se spominjali Juventus, Leeds United, Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt i Galatasaray.

Najkonkretniji interes pokazao je Galatasaray, koji je prema navodima njemačkih medija Stuttgartu ponudio približno 15 miliona eura. Njemački klub odbio je ponudu, a u medijima se potom pojavila informacija da je turski velikan spreman povećati iznos na 20 miliona eura.

Turski novinar Yağız Sabuncuoğlu tada je objavio da je Demirović postigao dogovor o ličnim uslovima s Galatasarayem. Ipak, transfer nije realizovan, a bh. reprezentativac ostao je u Bundesligi.

Da je Galatasaray ozbiljno razmatrao njegovo dovođenje, početkom novembra potvrdio je i direktor kluba Fatih Demireli u razgovoru za njemački Kicker. Objasnio je da je Demirović bio među razmatranim opcijama, ali da su se u klubu odlučili za druga rješenja.

Stuttgart ima snažnu poziciju u pregovorima

Demirović je ugovorom vezan za Stuttgart do ljeta 2028. godine, zbog čega njemački klub nema obavezu prihvatiti ponudu koja ne odgovara njegovim finansijskim očekivanjima.

Milan za sada prati situaciju oko bh. napadača, a eventualni pregovori zavisit će od planova italijanskog kluba i uslova koje postavi Stuttgart.

Prema Schirinim informacijama objavljenim 19. novembra, Demirović se nalazi među igračima koje Milan razmatra, ali zvanična ponuda još nije potvrđena.