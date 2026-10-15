Demirović na vrhu Lige prvaka: Džekine riječi odjekuju

Ermedin Demirović dijeli prvo mjesto na listi najboljih strijelaca Lige prvaka nakon dva odigrana kola, s četiri postignuta pogotka, koliko imaju i Erling Haaland i Nicolò Tresoldi. Sjajna forma napadača Stuttgarta dolazi u trenutku kada reprezentacija Bosne i Hercegovine započinje novo poglavlje bez Edina Džeke, koji je na oproštaju posebno pozvao javnost da pruži podršku njegovom mlađem saigraču.

„Ne treba niko biti Edin Džeko, svi imaju svoja imena“, poručio je tada dugogodišnji kapiten Zmajeva, tražeći više razumijevanja za Demirovića, koji se često nalazio na meti kritika zbog skromnijeg golgeterskog učinka u reprezentativnom dresu.

Samo dvije sedmice nakon Džekinog oproštaja, Demirović je protiv Slovana u Bratislavi postigao četvrti pogodak u ovosezonskoj Ligi prvaka i potvrdio da na klupskoj sceni igra u odličnoj formi.

Ermedin Demirović među najvećim evropskim golgeterima

Evropsku sezonu Demirović je otvorio het-trikom protiv norveškog Vikinga, u pobjedi Stuttgarta rezultatom 3:1. Tri pogotka postigao je između 20. i 32. minute, čime je ispisao historiju njemačkog kluba kao prvi igrač Stuttgarta s het-trikom u Ligi prvaka.

U drugom kolu priliku je dobio s klupe, ali mu ni desetak minuta nije trebalo da ponovo zatrese mrežu. Pogotkom glavom u završnici susreta protiv Slovana postavio je konačnih 3:0 i donio Stuttgartu drugu pobjedu u takmičenju.

Četiri pogotka u samo dvije utakmice svrstala su ga uz bok Haalandu i Tresoldiju, što je potvrdila i UEFA na zvaničnoj listi strijelaca.

Ovakav učinak nije došao slučajno. U sezoni 2024/2025. Demirović je postigao 15 prvenstvenih golova, dok je i prošle sezone ostao važan dio napada Stuttgarta.

Ipak, reprezentativna priča nešto je drugačija. Prema evidenciji Nogometnog saveza BiH, Demirović je u državnom dresu postigao četiri pogotka, a upravo je razlika između klupske efikasnosti i reprezentativnog učinka bila jedan od razloga čestih kritika.

Džekino naslijeđe i teret koji Demirović ne mora nositi sam

Odlazak Edina Džeke iz reprezentacije nije samo oproštaj od najboljeg strijelca u historiji Bosne i Hercegovine. To je završetak ere u kojoj je jedan fudbaler godinama bio glavni oslonac napada i čovjek od kojeg se očekivalo da riješi najteže utakmice.

Ta situacija podsjeća na Atlasa iz grčke mitologije, titana koji je na svojim plećima nosio nebeski svod. U jednom dijelu mita taj teret nakratko preuzima Heraklo, svjestan njegove ogromne težine.

Džeko je gotovo dvije decenije nosio veliki dio očekivanja bh. navijača. Sada, kada se povukao, pogled javnosti okreće se Demiroviću. Međutim, reprezentacija ne treba novog Atlasa koji će sam nositi cijeli teret.

Upravo je to bila suština Džekine oproštajne poruke. Demirović ne mora postati njegova kopija, niti se svaki njegov nastup treba mjeriti rekordima koje je Dijamant ostavio iza sebe.

Njegov zadatak je da vlastitim kvalitetima, radom i golovima izgradi mjesto u novoj generaciji Zmajeva.

Četiri pogotka u Ligi prvaka pokazuju da napadač Stuttgarta ima kvalitet za najveću evropsku scenu. U reprezentaciji ga, međutim, očekuje drugačiji izazov: da golgetersku formu iz kluba prenese u državni dres, gdje dosad nije bio jednako efikasan.