Demirović briljirao u jubilarnom nastupu: Dva gola za veliku pobjedu Stuttgarta

Ermedin Demirović postigao je dva gola u velikoj gostujućoj pobjedi Stuttgarta protiv Bayer Leverkusena rezultatom 4:2. Reprezentativac Bosne i Hercegovine obilježio je svoj 100. nastup za njemački klub sjajnom partijom, postigavši prvi i četvrti pogodak svoje ekipe.

Stuttgart je do prednosti stigao već u 14. minuti, kada se Demirović najbolje snašao nakon što je golman domaćih odbio loptu i poslao je u mrežu za 1:0.

Samo osam minuta kasnije Jamie Leweling povećao je vodstvo gostiju na 2:0, dok je Patrik Schick u 28. minuti smanjio zaostatak Leverkusena.

Na početku drugog poluvremena Stuttgart je ponovo povećao prednost. Bilal El Khannouss pogodio je u 51. minuti za 3:1, a onda je na scenu ponovo stupio bosanskohercegovački napadač.

U 65. minuti Demirović je iskoristio odličnu asistenciju Deniza Undava i iz neposredne blizine postigao svoj drugi pogodak na utakmici za vodstvo od 4:1.

Domaći su do kraja susreta uspjeli samo ublažiti poraz. Ibrahim Maza pogodio je u 79. minuti i postavio konačnih 2:4.

Demirović stigao do devet golova ove sezone

Ovim pogocima bh. reprezentativac stigao je do ukupno devet golova u svim takmičenjima ove sezone, od čega je pet postigao u Bundesligi, a četiri u Ligi prvaka.

Posebnu vrijednost njegovom nastupu daje činjenica da je protiv Leverkusena odigrao jubilarnu 100. utakmicu za Stuttgart.

Stuttgart je ovom pobjedom prekinuo niz od dva prvenstvena poraza, dok je Bayer Leverkusen doživio prvi domaći poraz u aktuelnoj sezoni Bundeslige.

Demirović je sa dva pogotka bio jedan od ključnih igrača gostujuće ekipe, koja je iz Leverkusena odnijela sva tri boda.