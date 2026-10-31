Civilna zaštita Tuzle upozorava: Od danas povećan rizik od poplava i klizišta

Civilna zaštita Tuzle upozorila je građane na povećan rizik od poplava i klizišta zbog obilnijih padavina najavljenih od danas, 31. oktobra, i tokom narednih dana. Očekivane padavine mogle bi izazvati nagli porast vodostaja rijeka i potoka, plavljenje nižih područja i urbanih zona, kao i aktiviranje klizišta.

Iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle pozvali su građane na dodatni oprez, posebno one koji žive u blizini vodotoka, na područjima podložnim plavljenju i lokacijama na kojima su ranije evidentirana klizišta.

Obilne padavine mogu prouzrokovati materijalnu štetu i ugroziti sigurnost stanovništva, zbog čega se preporučuje pravovremena zaštita imovine i praćenje obavještenja nadležnih službi.

Civilna zaštita Tuzle objavila preporuke građanima

Građanima se savjetuje da redovno prate informacije i upozorenja nadležnih službi, lokalnih medija te zvanične internetske i Facebook stranice Grada Tuzle.

Poseban oprez potreban je u blizini rijeka i potoka, jer vodostaj i brzina vode mogu naglo porasti. Iz Civilne zaštite upozoravaju da se građani ne približavaju obalama vodotoka tokom obilnih padavina.

U slučaju prodora vode u stambene ili druge objekte potrebno je izbjegavati kontakt s mokrim električnim uređajima i instalacijama. Električnu energiju treba isključiti samo ako se to može učiniti bez opasnosti, dok oštećene ili pale električne kablove treba odmah prijaviti nadležnim službama.

Građanima se preporučuje da pitku vodu, hranu, lijekove, dokumente i vrijedne predmete premjeste na više nivoe objekata. Ukoliko je moguće i sigurno, ulazak vode u podrumske i druge niže prostorije može se pokušati spriječiti postavljanjem vreća s pijeskom.

Poseban oprez na područjima ugroženim klizištima

Stanovnici područja na kojima su ranije izvođeni radovi na sanaciji klizišta trebaju obratiti pažnju na stanje odvodnih i drenažnih kanala.

Začepljeni kanali, pojava novih pukotina, pomjeranje tla i druge neuobičajene promjene mogu ukazivati na povećanu opasnost. Takve pojave potrebno je odmah prijaviti Operativnom centru civilne zaštite Grada Tuzle.

Iz Civilne zaštite preporučuju i pripremu osnovnih zaliha vode, hrane i lijekova za nekoliko dana, kao i čuvanje ličnih dokumenata na sigurnom i lako dostupnom mjestu.

Ukoliko nadležne službe izdaju naredbu za evakuaciju, građani trebaju postupiti bez odgađanja i slijediti njihova uputstva.

Brojevi hitnih službi u slučaju opasnosti

U slučaju poplava, klizišta ili drugih opasnih situacija građani se mogu obratiti Operativnom centru civilne zaštite na broj 121, policiji na 122, vatrogascima na 123 i Službi hitne medicinske pomoći na 124.

Služba civilne zaštite Grada Tuzle apeluje na građane da preduzmu preventivne mjere radi zaštite vlastite sigurnosti, članova porodice i imovine.