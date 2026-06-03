Civilna zaštita Tuzle izdala preporuke građanima zbog mogućeg nevremena

Nakon što je Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao narandžasto upozorenje za 3. juni 2026. godine zbog jačih lokalnih pljuskova, grmljavine, jakih udara vjetra i moguće pojave grada, iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle građanima su uputili preporuke za samozaštitu.

Građanima se savjetuje da prate informacije putem lokalnih medija, web stranice i Facebook stranice Grada Tuzle, te da budu oprezni, posebno u blizini vodotoka, zbog mogućeg porasta vodostaja i bržeg protoka vode u rijekama i potocima.

Iz Civilne zaštite upozoravaju građane da ne diraju električne aparate ukoliko su mokri ili ako je voda doprla do njih, te da, u slučaju potrebe, isključe električne i druge instalacije. Ukoliko primijete oborene električne kablove, ne smiju ih dirati, nego odmah prijaviti nadležnim službama.

Preporučuje se i da građani pitku vodu, hranu, lijekove, dokumente i vrijedne stvari premjeste na više nivoe kuće ili stana, zatvore prozore i vrata, te, ukoliko su u mogućnosti, spriječe prodor vode u najniže dijelove objekata postavljanjem privremenih barijera.

Poseban apel upućen je građanima koji žive na područjima gdje su ranijih godina izvođeni hitni sanacioni radovi na klizištima. Oni se pozivaju da pregledaju drenažne kanale i provjere da li su u funkciji, jer njihovo začepljenje može dovesti do ponovnog aktiviranja klizišta.

U slučaju pojave klizišta, začepljenja drenažnih kanala ili drugih promjena na terenu, građani trebaju odmah obavijestiti Operativni centar civilne zaštite Grada Tuzle.

Iz Službe civilne zaštite savjetuju građanima i da budu spremni za moguću evakuaciju, te da, ukoliko nadležne službe izdaju takvu naredbu, postupe odmah i prate uputstva.

U slučaju opasnosti i ugrožavanja ljudskih života građani mogu pozvati Operativni centar civilne zaštite na broj 121, Operativni centar MUP-a Tuzlanskog kantona na 122, vatrogasce na 123 i Službu hitne medicinske pomoći na 124.