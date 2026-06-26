Narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura: U BiH se očekuje i do 40 stepeni

Narandžasto upozorenje izdato je zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom Bosne i Hercegovine, a iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle građane pozivaju na oprez tokom narednih dana.

Upozorenje se odnosi na period od 27. do 30. juna 2026. godine, u vremenu od 11 do 17 sati, kada se očekuju ekstremno visoke temperature zraka od 33 do 40 stepeni Celzijusa.

Iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle podsjećaju građane da se tokom velikih vrućina treba pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova, posebno zbog mogućih zdravstvenih rizika kod djece, trudnica, starijih osoba, srčanih bolesnika i osoba s hroničnim oboljenjima.

Građanima se savjetuje da rashlade tijelo i piju dovoljno tečnosti, jer se tokom znojenja gubi veća količina tečnosti, što može dovesti do dehidracije. Preporučuje se konzumiranje negazirane vode i niskokaloričnih napitaka bez kofeina, alkohola i šećera.

Boravak na direktnom suncu trebalo bi izbjegavati u periodu od 10 do 17 sati. Osobe koje rade na otvorenom trebale bi češće praviti pauze, skloniti se u hlad i unositi tečnost svakih 30 minuta.

Preporučuje se nošenje lagane, svijetle odjeće od prirodnih materijala, kao i zaštita glave od direktnog sunca. Prostorije u kojima se boravi treba rashlađivati korištenjem hladnijeg noćnog zraka, dok je tokom dana preporučljivo zatvoriti prozore i spustiti rolete, posebno na strani koja je okrenuta prema suncu.

Građanima se savjetuje da izbjegavaju izlazak u najtoplijem dijelu dana, kao i naporan fizički rad. Ukoliko je fizičke aktivnosti neophodno obaviti, najbolje ih je planirati u ranim jutarnjim satima.

Iz Civilne zaštite posebno upozoravaju da se djeca i životinje ne smiju ostavljati u parkiranom vozilu. Također, preporučuje se redovna upotreba sredstava sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, uz posebnu pažnju prema novorođenčadi i maloj djeci.

Osobama koje imaju zdravstvene probleme preporučuje se da zatraže savjet ljekara. Građani se pozivaju da redovno prate informacije putem medija, web stranice Grada Tuzle i Facebook stranice Grada Tuzle.

U slučaju opasnosti ili ugrožavanja ljudskih života potrebno je pozvati nadležne službe: Operativni centar civilne zaštite na broj 121, Operativni centar MUP-a Tuzlanskog kantona na 122, vatrogasce na 123 ili Službu hitne medicinske pomoći na 124.