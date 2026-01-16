Tuzla: Upozorenje na opasnost od klizišta, nadležne službe prate stanje na terenu

Gradski štab civilne zaštite Tuzla održao je vanrednu sjednicu zbog situacije na terenu izazvane naglim topljenjem snijega. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH očekuje se zatopljenje koje može dovesti do intenzivnog topljenja snijega i rasta vodostaja, uz mogućnost lokalnih poplava, klizišta i odrona na području grada.

S ciljem preventivnog djelovanja, sve strukture zaštite i spašavanja stavljene su u stanje pripravnosti. Najavljeno je pojačano praćenje kritičnih lokacija uz rijeke Jalu i Solinu, kao i njihove pritoke, radi pravovremenog uočavanja suženja korita, prepreka koje smanjuju proticajni profil i eventualnih nanosa, uz mogućnost intervencija na čišćenju i uklanjanju prepreka.

Planiran je i obilazak lokacija na kojima su ranije evidentirana klizišta, kako bi se pratilo stanje na terenu i procijenile potrebe za dodatnim mjerama.

Upravitelji zajedničkih dijelova i uređaja u kolektivnim stambenim objektima obaviješteni su da, u saradnji s predstavnicima etažnih vlasnika, organizuju uklanjanje snijega i leda s krovova na adresama gdje postoji opasnost od pada i ugrožavanja ljudi i imovine, kao i čišćenje ostalih površina u skladu s odlukom o komunalnom redu.

Gradski štab civilne zaštite Tuzla zatražio je i da se putem medija uputi apel građanima da preduzmu mjere samozaštite i zaštite imovine, posebno uz objekte u blizini vodotoka, da očiste odvodne kanale, šahtove i prilaze objektima gdje je to moguće. Građanima se preporučuje izbjegavanje kretanja u blizini nestabilnih padina i klizišta, te da u slučaju izlijevanja vode, odrona ili drugih opasnosti odmah obavijeste nadležne službe.

Apel je upućen i pravnim i fizičkim licima koja se nalaze u blizini vodotoka da provode mjere samozaštite, kako bi se smanjila ili spriječila moguća šteta od poplava na ljude i materijalna dobra.