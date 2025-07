Narandžasto upozorenje za Tuzlu

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz malu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se između 19 i 25 stepeni, dok će dnevne dosezati i do 36 stepeni, a na jugu i sjeveru zemlje lokalno i do 39 stepeni Celzijusa.

Za područje Tuzle izdata su dva upozorenja zbog visokih temperatura. Prvo se odnosi na period između 11:00 i 13:00 sati, kada se očekuje maksimalna temperatura od oko 32 stepena.

Građanima se savjetuje da budu svjesni mogućih manjih smetnji u obavljanju aktivnosti na otvorenom, te da posebno obrate pažnju na ugrožene grupe poput starijih osoba i djece. Drugo upozorenje vrijedi od 13:00 do 17:00 sati, a maksimalna temperatura tada bi mogla dosegnuti i 37 stepeni.

U ovom periodu savjetuje se oprez, jer se očekuju smetnje u dnevnim rutinama, a moguće je i da će biti potrebno privremeno obustaviti aktivnosti na otvorenom.

Služba civilne zaštite Grada Tuzle podsjeća građane da se, zbog najavljenih ekstremnih vrućina, pridržavaju preporuka zdravstvenih ustanova. Važno je redovno rashlađivati tijelo i unositi dovoljnu količinu tečnosti kako bi se spriječila dehidracija, pri čemu se preporučuje izbjegavanje napitaka koji sadrže alkohol, kofein i šećer.

Boravak na direktnom suncu treba svesti na minimum, posebno između 10 i 17 sati, a osobe koje moraju boraviti na otvorenom trebaju češće praviti pauze u hladu i piti vodu svakih pola sata.

Građanima se preporučuje nošenje lagane i svijetle odjeće od prirodnih materijala, zaštita glave šeširom ili kačketom, te korištenje krema sa visokim zaštitnim faktorom.

Prostorije u kojima se boravi tokom dana treba zatamniti i zaštititi od sunca spuštanjem roletni, a noću ih rashlađivati prirodnim protokom zraka. Također se preporučuje isključivanje električnih uređaja koji dodatno zagrijavaju prostor.

Posebna pažnja mora se posvetiti novorođenčadi, maloj djeci, trudnicama, hroničnim bolesnicima i starijim osobama, jer kod njih toplinski stres može imati ozbiljnije posljedice. Upozorava se i da se djeca i životinje nikako ne ostavljaju u parkiranim vozilima.

U slučaju zdravstvenih tegoba, preporučuje se hitno obraćanje ljekaru. Građani se pozivaju da prate zvanične informacije i postupaju u skladu sa uputama nadležnih institucija.