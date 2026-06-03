FHMZ izdao narandžasto upozorenje zbog pljuskova, grmljavine i jakog vjetra

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za 3. juni 2026. godine zbog prognoziranih jačih lokalnih pljuskova, grmljavine i jakih udara vjetra.

Rizik od nepogoda očekuje se širom Bosne i Hercegovine, a ponegdje je moguća i pojava grada.

Tokom naredna 24 sata prognoziraju se povremeno obilnije padavine. Lokalno su mogući intenzivni pljuskovi, uz količinu padavina od 20 do 30 litara po metru kvadratnom u periodu od tri sata, zbog čega postoji mogućnost pojave urbanih poplava.

Iz FHMZ-a građanima preporučuju da prate najnovije vremenske prognoze, poduzmu mjere opreza i budu spremni na moguće prekide aktivnosti na otvorenom.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti nadležnim institucijama.