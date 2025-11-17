Narandžasto upozorenje za Tuzlu: Očekuju se olujni udari vjetra do 70 km/h

Ali Huremović
Narandžasto upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH izdano je za područje grada Tuzle zbog povremeno jakih do olujnih udara vjetra brzine od 50 do 70 km/h

Narandžasto upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH izdano je za područje grada Tuzle zbog povremeno jakih do olujnih udara vjetra brzine od 50 do 70 km/h, koji se očekuju tokom dana 17. novembra 2025. godine. Najavljeni vremenski uslovi zahtijevaju dodatni oprez, pa iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle apeluju na građane da preduzmu preporučene mjere samozaštite.

Preporučuje se sklonište u sigurnim objektima i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najjačih udara. Važno je osigurati prozore i vrata kako bi se smanjio rizik od oštećenja te izbjegavati zaklanjanje ispod visokih stabala i parkiranje vozila na mjestima gdje bi eventualni lom grana mogao izazvati štetu.

Iz Civilne zaštite naglašavaju da se ne stoji pored prozora, otvorenih vrata, metalnih stubova i predmeta poput slavina, prekidača i utičnica, te da se tokom oluje ne koristi telefon ili mobilni uređaj. Preporučuje se isključivanje električnih aparata i izbjegavanje boravka u blizini strujnih vodova, dalekovoda i drugih visokih ili ruševnih objekata.

Ako se zateknete na otvorenom, važno je izbjegavati osamljena stabla, rub šume i metalne predmete. Savjetuje se i da se ne stoji uspravno: potrebno je čučnuti ili se sagnuti bez dodirivanja tla rukama, a ukoliko ste u grupi, održavati međusobno rastojanje od najmanje pet metara.

U slučaju opasnosti ili ugrožavanja ljudskih života potrebno je što hitnije kontaktirati nadležne službe: Operativni centar civilne zaštite na broj 121, Operativni centar MUP-a TK na broj 122, vatrogasce na 123 ili hitnu medicinsku pomoć na 124.

Služba civilne zaštite Grada Tuzle poziva građane da prate vremenske najave i postupaju u skladu s preporukama kako bi zaštitili sebe i svoju imovinu.

