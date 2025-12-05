Novi zvanični Indeks kvaliteta zraka u FBiH, FHMZ uvodi precizniji i modernizovan sistem praćenja

RTV SLON

Novi Indeks kvaliteta zraka u FBiH od danas je u primjeni i predstavlja modernizovan način informisanja javnosti o stanju zraka, zasnovan na metodologiji Evropske agencije za okoliš. Federalni hidrometeorološki zavod zvanično provodi izračune prema ovom standardu, čime se osigurava jedinstven i uporediv prikaz kvaliteta zraka na području Federacije.

Zavod je uskladio sve proračune sa najnovijim izmjenama metodologije EEA, pa je građanima dostupan ažurirani sistem koji nudi preciznije i jasnije razumljive informacije o trenutnom stanju. Ovakav pristup omogućava bolju preglednost i brže razumijevanje kategorija kvaliteta zraka, posebno u periodima povećanog aerozagađenja.

Pored zvaničnog indeksa FHMZ-a, u javnosti su prisutni i drugi, nezvanični indeksi koje objavljuju različite platforme, među kojima je i Eko akcija. Takvi indeksi koriste drugačije proračunske metodologije i pragove, što može dovesti do različitih interpretacija stanja zraka u odnosu na zvanične podatke Zavoda. Svi oni nastoje na pojednostavljen način prikazati kvalitet zraka i ponuditi zdravstvene preporuke, ali nemaju zvaničnu ulogu u izradi ili praćenju planskih dokumenata.

Zbog razlika u metodologijama, moguće je da ocjene trenutnog stanja zraka ne budu iste na svim platformama. Građanima se stoga preporučuje da za najpouzdanije informacije prate zvanični Indeks kvaliteta zraka FHMZ-a ili izmjerene koncentracije objavljene na njihovoj službenoj stranici, gdje su jasno definisane važeće granične vrijednosti.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Narandžasto upozorenje za Tuzlu: Očekuju se olujni udari vjetra do 70...

Istaknuto

FHMZ izdao narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra i obilne količine snijega

Istaknuto

Meteorolozi najavili sušan period i tropske vrućine

Vijesti

Još jedan potres na području Sarajeva

Istaknuto

U naredna dva dana relativno poboljšanje kvaliteta zraka

Istaknuto

Očekuju se jaki udari vjetra južnog smjera– izdato narandžasto upozorenje

BiH

Trojka pozvala Vijeće ministara da usvoji verziju Zakona o VSTV-u

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo 4. decembar?

Politika

Najveće ulaganje u istoriji UKC-a Tuzla, Demokratska fronta TK poručuje da se vraća status najopremljenijeg regionalnog zdravstvenog centra

BiH

Brzorastuće kompanije: Gotovo 5.000 firmi u BiH ispunjava međunarodne kriterije rasta

BiH

Stižu isplate za novorođenu djecu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]