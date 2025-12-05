Novi zvanični Indeks kvaliteta zraka u FBiH, FHMZ uvodi precizniji i modernizovan sistem praćenja

Novi Indeks kvaliteta zraka u FBiH od danas je u primjeni i predstavlja modernizovan način informisanja javnosti o stanju zraka, zasnovan na metodologiji Evropske agencije za okoliš. Federalni hidrometeorološki zavod zvanično provodi izračune prema ovom standardu, čime se osigurava jedinstven i uporediv prikaz kvaliteta zraka na području Federacije.

Zavod je uskladio sve proračune sa najnovijim izmjenama metodologije EEA, pa je građanima dostupan ažurirani sistem koji nudi preciznije i jasnije razumljive informacije o trenutnom stanju. Ovakav pristup omogućava bolju preglednost i brže razumijevanje kategorija kvaliteta zraka, posebno u periodima povećanog aerozagađenja.

Pored zvaničnog indeksa FHMZ-a, u javnosti su prisutni i drugi, nezvanični indeksi koje objavljuju različite platforme, među kojima je i Eko akcija. Takvi indeksi koriste drugačije proračunske metodologije i pragove, što može dovesti do različitih interpretacija stanja zraka u odnosu na zvanične podatke Zavoda. Svi oni nastoje na pojednostavljen način prikazati kvalitet zraka i ponuditi zdravstvene preporuke, ali nemaju zvaničnu ulogu u izradi ili praćenju planskih dokumenata.

Zbog razlika u metodologijama, moguće je da ocjene trenutnog stanja zraka ne budu iste na svim platformama. Građanima se stoga preporučuje da za najpouzdanije informacije prate zvanični Indeks kvaliteta zraka FHMZ-a ili izmjerene koncentracije objavljene na njihovoj službenoj stranici, gdje su jasno definisane važeće granične vrijednosti.