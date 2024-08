Meteorolozi najavili sušan period i tropske vrućine

Sa dolaskom augusta stigle su i nešto niže temperature i blago zahlađenje. Sunčano ali uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje i lokalni pljuskovi obilježili su sedmicu iza nas. No, već početkom vikenda stižu promjene. Meteorolozi najavljuju sušan period, ljetne temperature i tropske vrućine.

„Natprosječne visoke temperature očekuju se u narednih 15 dana a najtopliji period izgledan je od 10 do 16 augusta“, kazao je Bakir Krajinović, meteorolog u FHMZ.

To će značiti, kako kaže Krajinović temperature i do 40 stepeni Celzijusa.

„Od desetog do 17 augusta jutarnje temperature u Bosni od 20 do 25 u Hercegovini do 28 stepeni. Danju u Bosni između 32 i 37, na jugu i krajnjem sjeveru do 40 stepeni Celzijusa“, rekao je Bakir Krajinović.

Ovako visoke temperature sa sobom nose i zdravstvene rizike od uboda insekata i trovanja hranom. Stručnjaci upozoravaju kako nekontrolisano izlaganje sunčevim zrakama kao i nekorištenje sredstava sa zaštitnim faktorom može izazvati negativne promjene na koži.

“Bez obzira na tip kože najvažnije se pridržavati osnovnih preventivnih mjera, kao što je da se aktivnosti pokušaju svesti na jutarnje i poslijepodnevne, smanjiti izlaganje suncu u periodu od 10 do 17 sati kada je najveći indeks UV zraka. Prilikom izlaganja sunčevim zrakama obavezno je, posebno za djecu, koristiti sredstva sa najvećim zaštitnim faktorom 50 koje je potrebno nanijeti u dovoljno debelom sloju minimalno 20 minuta prije izlaska iz kuće, uz ponavljanje svaka dva sata te nakon svakog kupanja”, ističe dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Odjeljenja za promociju zdravlja u INZ.

A osim toga, potrebno je unositi i velike količine vode kako ne bi došlo do dehidratacije. Visoke temperature i period bez padavina znatno će uticati i na privredu, stoga su preporuke meteorologa za privrednike da ukoliko je moguće provode mjere navodnjavanja kako sušni period ne bi smanjio ovogodišnje prinose.