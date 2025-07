Uspostavljen saobraćaj na putu Vogošća – Srednje u mjestu Semizovac

Saobraćaj na magistralnom putu Vogošća – Srednje (Semizovac), gdje je ranije došlo do zapaljenja putničkog vozila, ponovo je uspostavljen. Zbog dugih kolona koje su se ranije formirale, potpuna normalizacija saobraćaja će potrajati. Iz BIHAMK-a mole vozače za dodatno strpljenje i opreznu vožnju dok se stanje na terenu u potpunosti ne stabilizuje.

“Zbog brojnih upita građana izdvajamo informaciju da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase” – saopćeno je iz IC BIHAMK-a.

Stanje na ostalim putnim ravcima

Zbog radova na asfaltiranju danas (05.07.) do 17 sati obustavljen je saobraćaj na kružnom toku u Kiseljaku (spoj Kraljice Katarine R-443 sa ulicom Bana Josipa Jelačića M-5).

Zbog asfaltiranja do sutra ujutro (06.07.) obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M-17.4 Mostar-Čitluk-Brdo Hum. Za vrijeme obustave alternativni pravci su: Mostar-Rodoč-Varda-Čitluk i Mostar-Žovnice-Međine-Miljkovići-Čitluk.

I danas (05.07.) od 08 do 18 sati zbog asfaltiranja obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti R-413a Ovčarevo-Galica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je R-413 Turbe-Vlašić.

Radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Kladanj-Vlasenica (Vitalj), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 15 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Iz BIHAMK-a napominju da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati)