BIHAMK: Kolovoz mjestimično vlažan

Kolovoz je jutros na pojedinim dionicama mjestimično vlažan, a iz BIHAMK-a vozačima skreću pažnju i na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozorava se i na moguće odrone, posebno na dionicama koje prolaze kroz usjeke i preko planinskih prevoja.

Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, prilagođavanje brzine uslovima na putu, kao i poštivanje svih saobraćajnih propisa i privremeno postavljene signalizacije.

Na magistralnim cestama Dobro Polje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj – Lašva, u dužini od tri kilometra. Saobraćaj se na ovom dijelu odvija dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1, na dionicama Sarajevo sjever – Podlugovi, Sarajevo zapad – Lepenica i Bijača – Počitelj, odnosno na mostu Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Radovi se izvode i na magistralnoj cesti M-5, na dionici granični prelaz Izačić – Bihać, gdje je u toku rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Danas od 8 do 16 sati planirani su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci – Kiseljak, na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnoj cesti Konjic – Jablanica počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu. Riječ je o kratkoj dionici od oko 20 metara, a saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac – Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac – Prnjavor – Derventa.

Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Iz BIHAMK-a navode da su moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES, Entry/Exit System.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.