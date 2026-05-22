BIHAMK: Saobraćaj se odvija uz dobre uslove

BIHAMK je saopćio da se jutros u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila.

Tokom dana očekuje se pojačan promet, posebno na prilazima većim gradskim zonama, pa iz BIHAMK-a apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Kraći zastoji mogući su na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

Zbog održavanja sportske manifestacije, još danas i sutra, od 7 do 19 sati, obustavlja se saobraćaj za sva vozila, osim autobusa, na magistralnoj cesti Jajce, Banja Luka, u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Kao alternativni pravci preporučuju se dionice Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić Grad i Crna Rijeka, Mrkonjić Grad.

Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj, Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Iz BIHAMK-a navode i da je zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena lijeva cijev tunela Hercegovina, na smjeru Bijača, Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev.

Na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever, Podlugovi, Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, na mostu Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, gdje se od 8:30 do 15:30 sati saobraća usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnoj cesti M-5, na dionici granični prelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Zbog održavanja sportske manifestacije danas će, od 16:45 do 17:30 sati, doći do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Gračanica, Srnice, od raskrsnice do Šumarije.

Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su kratkotrajna. Iz BIHAMK-a podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, EES, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.