Uslovi za vožnju jutros su povoljni, a saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija po suhom kolovozu i uz dobru vidljivost.

Iz BIHAMK-a upozoravaju vozače da na dionicama na kojima se izvode radovi obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i poštuju upute na terenu.

Zbog redovnog servisiranja tunela Bosna zatvorena je dionica autoceste A-1 u smjeru Golubinja – Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Radovi se izvode i na dionici autoceste A-1 Kakanj – Lašva, gdje je zbog sanacije kolovoza u dužini od tri kilometra zatvorena lijeva strana autoceste. Vozila se na tom dijelu kreću dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na dionicama Sarajevo sjever – Podlugovi i Sarajevo zapad – Lepenica, zbog radova na autocesti A-1, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zabrana saobraćaja i dalje je na snazi preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje – Miljevina. Vozila do 3,5 tone mogu koristiti pravce preko Grepka ili Kalinovika, uz napomenu da se na toj trasi nalazi 19 kilometara makadamske ceste. Teretna vozila preusmjeravaju se preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla – Bijeljina, na lokalitetu Banj Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok za teža vozila zabrana ostaje na snazi.

Radovi se izvode i na magistralnoj cesti M-5, na dionici granični prelaz Izačić – Bihać, gdje se rekonstruiše most preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES, moguća su duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.