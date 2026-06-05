Stanje na cestama: Pojačan promet vozila očekuje se tokom dana u BiH

Stanje na cestama ovog petka obilježit će pojačan promet vozila, posebno zbog posljednjeg radnog dana u sedmici i očekivanih putovanja širom Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i poštivanje svih saobraćajnih propisa.

Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj, Lašva, u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever, Podlugovi, Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko, Busovača.

Na magistralnoj cesti M-5, granični prelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac, Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa.

Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na putnom pravcu Konjic, Jablanica. Riječ je o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz BIHAMK-a podsjećaju da su zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES, moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.