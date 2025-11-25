Na snazi je narandžasto upozorenje, budite oprezni!

Selma Jatić
Na snazi je narandžasto upozorenje, budite oprezni!

Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je NARANDŽASTO upozorenje na pojačan  vjetra u cijeloj zemlji  od  45 do 75 km/h za dan 25.11.2025. godine.

Preporuke Civilne zaštite

Vezano za očekivane udare  vjetra  na našem području, u cilju sigurnosti građana, iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle upozoravaju o mjerama samozaštite koje treba preduzeti, a  koje uključuju:

Sklonite se u sigurne objekte, ostanite unutra i budite oprezni,

Osigurajte prozore i vrata. Zatvorite i učvrstite prozore i vrata kako biste spriječili ulazak vjetra i nastanak šteta,

Ne sklanjati se ispod visokih izoliranih stabala na otvorenom i parkiranje automobila, zbog mogućeg loma grana i stabala – nikada nemojte stajati ispod visokog drveća na otvorenom prostoru,

Ne stajati pokraj prozora, otvorenih vrata, metalnih stubova i predmeta kao što su slavine, utičnice i električni prekidači,

Ne koristiti telefon i mobitel tokom oluje,

Isključiti sve električne uređaje,

Izbjegavati osamljena stabla i rub šume,

Izbjegavati nošenje metalnih predmeta,

Izbjegavati boravak u blizini strujnih vodova i dalekovoda,

Sklonite se od bilo kakvih ruševnih i visokih objekata (stubova i sl.) i imajte u vidu da je sigurno rastojanje jednako visini objekta,

Nemojte stajati uspravno, čučnite ili se makar sagnite, ne dodirujući zemlju rukama, a ako ste u grupi držite rastojanje od 5 metara između sebe.

U slučaju nastanka određene opasnosti  i ugrožavanja ljudskih života što hitnije pozvati:

Operativni centar civilne zaštite – 121.

Operativni centar MUP Tuzlanskog kantona -122

Vatrogasci – 123

Služba hitne medicinske pomoći – 124

