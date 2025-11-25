Na snazi je narandžasto upozorenje, budite oprezni!

Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je NARANDŽASTO upozorenje na pojačan vjetra u cijeloj zemlji od 45 do 75 km/h za dan 25.11.2025. godine.
Preporuke Civilne zaštite
Vezano za očekivane udare vjetra na našem području, u cilju sigurnosti građana, iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle upozoravaju o mjerama samozaštite koje treba preduzeti, a koje uključuju:
Sklonite se u sigurne objekte, ostanite unutra i budite oprezni,
Osigurajte prozore i vrata. Zatvorite i učvrstite prozore i vrata kako biste spriječili ulazak vjetra i nastanak šteta,
Ne sklanjati se ispod visokih izoliranih stabala na otvorenom i parkiranje automobila, zbog mogućeg loma grana i stabala – nikada nemojte stajati ispod visokog drveća na otvorenom prostoru,
Ne stajati pokraj prozora, otvorenih vrata, metalnih stubova i predmeta kao što su slavine, utičnice i električni prekidači,
Ne koristiti telefon i mobitel tokom oluje,
Isključiti sve električne uređaje,
Izbjegavati osamljena stabla i rub šume,
Izbjegavati nošenje metalnih predmeta,
Izbjegavati boravak u blizini strujnih vodova i dalekovoda,
Sklonite se od bilo kakvih ruševnih i visokih objekata (stubova i sl.) i imajte u vidu da je sigurno rastojanje jednako visini objekta,
Nemojte stajati uspravno, čučnite ili se makar sagnite, ne dodirujući zemlju rukama, a ako ste u grupi držite rastojanje od 5 metara između sebe.
U slučaju nastanka određene opasnosti i ugrožavanja ljudskih života što hitnije pozvati:
Operativni centar civilne zaštite – 121.
Operativni centar MUP Tuzlanskog kantona -122
Vatrogasci – 123
Služba hitne medicinske pomoći – 124