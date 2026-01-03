FHMZ: Izdato narandžasto upozorenje za sutra

RTV SLON
Na snazi je narandžasto upozorenje, budite oprezni!

Nadležne meteorološke službe izdale su upozorenje na obilnije padavine i formiranje novog snježnog pokrivača na području Bosne i Hercegovine, za nedjelju, 4. januara 2026. godine.

Upozorenje se odnosi na Hercegovinu, kao i na centralna, istočna i zapadna područja Bosne.

Prema dostupnim podacima, očekivana količina padavina kreće se između 30 i 60 litara po metru kvadratnom, dok se na jugu i jugozapadu zemlje prognozira i do 80 litara po metru kvadratnom. Lokalno, u sjevernim dijelovima Hercegovine, količina padavina može dostići i do 100 litara po metru kvadratnom.

Istovremeno se očekuje i formiranje novog snježnog pokrivača visine od 10 do 25 centimetara, dok bi na planinskim područjima snijeg mogao doseći i do 40 centimetara.

U preporukama, u skladu sa smjernicama Svjetske meteorološke organizacije, građanima se savjetuje oprez i redovno praćenje najnovijih prognoza vremena.

„Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom“, navodi se u upozorenju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, uz preporuku da se za dodatne informacije građani obrate nadležnim institucijama.

pročitajte i ovo

Vijesti

Na snazi je narandžasto upozorenje, budite oprezni!

Istaknuto

Narandžasto upozorenje za Tuzlu: Očekuju se olujni udari vjetra do 70...

BiH

FHMZ izdao narandžasto upozorenje, očekuju se obilne padavine

Vijesti

FHMZ izdao narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura

Vijesti

Avgust u BiH donosi stabilnije vrijeme i povoljne uslove za poljoprivredu

Vijesti

Narandžasto upozorenje za Tuzlu

Sport

Uspjeh bh. boksera: Edin Puhalo prestigao Jakea Paula na svjetskoj WBA listi

Vijesti

Meteorolozi upozoravaju: Stiže prava zima i pola metra snijega

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Teška saobraćajna nesreća u BiH: Automobil sletio sa puta, poginula jedna osoba

Vijesti

Donald Trump: Zarobili smo Madura

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]