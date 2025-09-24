FHMZ izdao narandžasto upozorenje, očekuju se obilne padavine

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina koje se očekuju u utorak, 24. septembra 2025. godine.

Upozorenje se odnosi na centralne, zapadne i sjeverozaapadne dijelove Bosne, kao i na zapadne i južne dijelove Hercegovine. Prema prognozama, lokalno se očekuje količina padavina između 30 i 70 litara po metru kvadratnom, a ponegdje i od 80 do 100 litara, što može izazvati pojavu bujičnih i urbanih poplava.

Građanima se preporučuje oprez i praćenje zvaničnih prognoza vremena, budući da se očekuju ometanja u dnevnim aktivnostima. Iz FHMZ-a poručuju da je potrebno poduzeti mjere zaštite i pratiti posljednje informacije nadležnih službi.