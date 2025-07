Stare sijalice skrivaju visoke račune: Koliko košta rasvjeta nakon poskupljenja struje?

Stare sijalice skrivaju visoke račune

Od 1. septembra građani Federacije BiH mogli bi plaćati električnu energiju po novom sistemu takozvanih blok tarifa. Novi model predviđa tri zone potrošnje i to zelenu, plavu i crvenu koje donose različite cijene po kilovatu, u zavisnosti od količine utrošene struje.

Elektroprivreda BiH je pokrenula proceduru uvođenja takozvanih blok tarifa, a prijedlog nove metodologije obračuna dostavljen je Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH.

Ako FERK potvrdi prijedlog, novi sistem će biti obavezan već od početka jeseni, neposredno pred početak grijne sezone, što će se osjetiti na kućnim budžetima.

Osnovni cilj ovakvog obračuna je podsticanje štednje, ali za mnoge građane to će u praksi značiti veće račune, posebno u mjesecima s povećanom potrošnjom.

Koliko struje troše sijalice?

Dok se u fokusu uglavnom nalaze veći kućanski aparati poput bojlera, klima uređaja i mašina za sušenje veša, često se zaboravlja da značajan dio mjesečne potrošnje električne energije otpada i na rasvjetu.

Stare sijalice sa žarnom niti i dalje su prisutne u mnogim domaćinstvima, iako je njihova efikasnost višestruko niža u odnosu na modernu LED tehnologiju.

Izmjerili smo i evo rezultata

Jedna obična sijalica snage 60 vati, kakva se najčešće koristila decenijama unazad, u samo jednom satu rada potroši 0,06 kilovata.

Ako ta sijalica svijetli u prosjeku pet sati dnevno, to je 0,3 kWh dnevno. Mjesečno, to znači oko 9 kilovat-sati potrošnje. Po trenutnoj cijeni električne energije, to je oko 1,50 KM.

Međutim, po novom modelu, ako vaše domaćinstvo pređe u plavu ili crvenu tarifu, ista količina svjetlosti može koštati znatno više pogotovo ako imate više sijalica koje rade u isto vrijeme.

U domaćinstvu sa pet ili šest sijalica koje se koriste svakodnevno, ukupna mjesečna potrošnja samo za rasvjetu može iznositi i preko 50 kWh.

To je više od cijelog zelenog bloka, što znači da takva potrošnja automatski ulazi u skuplje zone naplate. Račun za struju tada više ne raste zbog velikih uređaja, već upravo zbog rasvjete kojoj se često ne pridaje dovoljno pažnje.

Benefiti LED sijalica

Za poređenje, LED sijalica koja daje isti intenzitet svjetlosti kao obična od 60 vati, troši samo oko 8 vati po satu. To znači da ista petosatna svakodnevna upotreba rezultira mjesečnom potrošnjom od svega 1,2 kWh po sijalici što je gotovo osam puta manje u odnosu na staru sijalicu.

Tako se mjesečni trošak jedne LED sijalice kreće ispod 0,25 KM, što je gotovo zanemarivo u ukupnom računu.

Iako mnogi smatraju da rasvjeta troši “malo”, u praksi se pokazuje da zastarjele sijalice mogu biti tihi potrošači koji ozbiljno utiču na konačan iznos računa, posebno u periodu poskupljenja struje i uvođenja složenijeg tarifnog sistema.

Zamjena svih sijalica u domaćinstvu LED tehnologijom ne samo da poboljšava energetski bilans, već i dugoročno štedi novac i to više nego što se na prvi pogled čini.