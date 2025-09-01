Od danas skuplja struja: Uvedene blok tarife, građani sami prijavljuju stanje brojila

Od danas domaćinstva u Federaciji Bosne i Hercegovine plaćaju električnu energiju po novim cijenama. Na snagu je stupio sistem blok tarifa za korisnike Elektroprivrede BiH, prema kojem računi zavise od mjesečne potrošnje.

Zelena tarifa odnosi se na potrošnju do 350 kWh, plava na potrošnju između 351 i 1000 kWh, dok će sve iznad 1000 kWh ulaziti u crvenu tarifu s najvišom cijenom. Time će domaćinstva s manjom potrošnjom biti u povoljnijem položaju, dok će oni koji troše više plaćati skuplju cijenu struje.

Za korisnike jednotarifnih brojila potrošnja do 350 kWh naplaćuje se po cijeni od 15,90 feninga po kilovatu, između 351 i 1000 kWh po 16,20 feninga, a preko 1000 kWh po 16,50 feninga. Za dvotarifna brojila cijene se razlikuju u okviru svake tarife, a na sve iznose obračunava se i PDV od 17 posto, kao i naknade za brojila i obnovljive izvore energije.

Kako bi se precizno razgraničila potrošnja na dan uvođenja novih cijena, domaćinstva su pozvana da sama evidentiraju stanje brojila i prijave ga putem web portala i mobilne aplikacije Elektroprivrede BiH, besplatnih telefonskih linija ili e-mail adresa. Oni čija brojila imaju mogućnost daljinskog očitanja neće morati dostavljati podatke.

Iz Elektroprivrede upozoravaju da je važno da građani evidentiraju stanje upravo danas, jer će to uticati na konačan obračun računa. U protivnom, moguća su odstupanja i viši iznosi od stvarne potrošnje.