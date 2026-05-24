Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 25.05.2026. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Hadži Hasanage Pašića, Trg slobode, Zlatarska, Trg žrtava genocida u Srebrenici, Malkočeva, Solni trg, Kazandžijska i Barok u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama: 17. Septembra, Dr. Mustafe Mujbegovića, Dine Hasića,Vukovarska, 1. Marta, Jusufa i Mevle Jakupović u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

2. Grada Lukavca u naselju Bistarc Gornji – Novo Naselje od pruge do Žigića povremena isključenja u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 26.05.2026. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama Krojčica i Put Ilinčica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Lukavca u dijelu naselja Bistarac Gornji- Novo Naselje, od pruge do Žigića,

povremena isključenja u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Srebrenika u naseljima Ljenobud i Straža u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

4. Općine Kladanj u naseljima: Rogoze, Mladovo, Vranovići, Olovci, Suljići, Goletići, Tuholj, Pauč, Hotani, Drinjače Kladanjske, Brateljevići, Bebrava i Luka Tuholj u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.