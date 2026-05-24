Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 25.05.2026. godine (ponedjeljak) na području
1. Grada Tuzle:
– u ulicama: Hadži Hasanage Pašića, Trg slobode, Zlatarska, Trg žrtava genocida u Srebrenici, Malkočeva, Solni trg, Kazandžijska i Barok u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,
– u ulicama: 17. Septembra, Dr. Mustafe Mujbegovića, Dine Hasića,Vukovarska, 1. Marta, Jusufa i Mevle Jakupović u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.
2. Grada Lukavca u naselju Bistarc Gornji – Novo Naselje od pruge do Žigića povremena isključenja u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 26.05.2026. godine (utorak) na području:
1. Grada Tuzle u ulicama Krojčica i Put Ilinčica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
2. Grada Lukavca u dijelu naselja Bistarac Gornji- Novo Naselje, od pruge do Žigića,
povremena isključenja u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
3. Grada Srebrenika u naseljima Ljenobud i Straža u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
4. Općine Kladanj u naseljima: Rogoze, Mladovo, Vranovići, Olovci, Suljići, Goletići, Tuholj, Pauč, Hotani, Drinjače Kladanjske, Brateljevići, Bebrava i Luka Tuholj u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.