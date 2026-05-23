Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 24.05.2026. godine (nedjelja) na području Općine Kalesija u naseljima: Tojšići, Kikači, Babina Luka, Međaš, Petrovice, Bukvari, Gornji Rainci, Donji Rainci, Donje Vukovije, Gornje Vukovije, Zates, Jeginov Lug, Meškovići i Lipovice u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

Dana 25.05.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama Hadži Hasanage Pašića, Trg slobode, Zlatarska, Trg žrtava genocida u Srebrenici, Malkočeva, Solni trg, Kazandžijska i Barok u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama:17. Septembra, Dr. Mustafe Mujbegovića, Dine Hasića,Vukovarska, 1. Marta, Jusufa i Mevle Jakupović u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

2. Grada Lukavca u naselju Bistarc Gornji – Novo Naselje od pruge do Žigića u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.