Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 31.05.2026. godine (nedjelja) na području Grada Živinica u naseljima: Kamp Karaula, Karaula, Lug, Maline, Strašanj, Oskova Ušće, Lučići, Barički Gaj, Gornje Živinice Škola, Trumići, Spahići, Rasadine, Kopjevići,Brezik ,Višća, Šišići i Davulije, te u ulicama: Partizanska, Sprečka i XXIV Ulica u vremenu od 8:00 do 9:00 h i 14:00 do 15:00 sati.

Dana 01.06.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Hasana i Derviša Sušića, Vukovarska, Dine Hasića, Đure Đakovića, Dr. Mustafe Mujbegovića, Nesiba Malkića, Toplice, Fadila Jahića Španca, Sarajevska, Debelo Brdo, 17. Septembra, Panorama, 1. Marta, Jusufa i Mevle Jakubovića, Vakufska i Vršani u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama: Radojke Lakić br. 3, 5, 7, 9, 8, 10 i Aleja Alije Izetbegovića br. 33, 35 u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

– u ulicama: Dragodol i Tušanj u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulici 3. Tuzlanske brigade u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

2. Grada Živinica u naselju Donja Lukavica u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

3. Općine Kalesija:

– u naselju D.Vukovije Krušik u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Masle u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

4. Općine Banovići u naselju Bakovići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.