Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 31.05.2026. godine (nedjelja) na području Grada Živinica u naseljima: Kamp Karaula, Karaula, Lug, Maline, Strašanj, Oskova Ušće, Lučići, Barički Gaj, Gornje Živinice Škola, Trumići, Spahići, Rasadine, Kopjevići,Brezik ,Višća, Šišići i Davulije, te u ulicama: Partizanska, Sprečka i XXIV Ulica u vremenu od 8:00 do 9:00 h i 14:00 do 15:00 sati.

Dana 01.06.2026. godine (ponedjeljak) na području:
1. Grada Tuzle:
– u ulicama: Hasana i Derviša Sušića, Vukovarska, Dine Hasića, Đure Đakovića, Dr. Mustafe Mujbegovića, Nesiba Malkića, Toplice, Fadila Jahića Španca, Sarajevska, Debelo Brdo, 17. Septembra, Panorama, 1. Marta, Jusufa i Mevle Jakubovića, Vakufska i Vršani u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,
– u ulicama: Radojke Lakić br. 3, 5, 7, 9, 8, 10 i Aleja Alije Izetbegovića br. 33, 35 u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.
– u ulicama: Dragodol i Tušanj u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,
– u ulici 3. Tuzlanske brigade u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.
2. Grada Živinica u naselju Donja Lukavica u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.
3. Općine Kalesija:
– u naselju D.Vukovije Krušik u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,
– u naselju Masle u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.
4. Općine Banovići u naselju Bakovići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.