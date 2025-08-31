Od sutra skuplja struja, evo i koliko

Od sutra skuplja struja!

Na snagu stupaju nove cijene električne energije za korisnike Elektroprivrede BiH u Federaciji BiH, a za domaćinstva se uvode i blok tarife koje će zavisiti od mjesečne potrošnje. To znači da će građani plaćati različitu cijenu struje u zavisnosti od toga koliko kilovata potroše u obračunskom periodu.

Prema novim pravilima, u svakoj obračunskoj jedinici od 30 dana primjenjivat će se tri blok tarife: zelena za potrošnju do 350 kWh, plava za potrošnju od 351 do 1000 kWh i crvena za potrošnju iznad 1000 kWh.

Za korisnike jednotarifnih brojila cijene izgledaju ovako: potrošnja do 350 kWh naplaćivat će se po cijeni od 15,90 feninga po kilovatu, potrošnja između 351 i 1000 kWh po cijeni od 16,20 feninga, dok će svaki kilovat preko 1000 koštati 16,50 feninga.

Za korisnike dvotarifnih brojila zelena tarifa podrazumijeva cijenu od 19,88 feninga za skupu i 9,44 feninga za jeftinu struju. U plavoj tarifi cijena skupe iznosi 20,25 feninga, a jeftine 10,12 feninga, dok će u crvenoj tarifi cijene biti 20,63 za skupu i 10,31 feninga za jeftinu struju.

Na sve navedene cijene obračunava se i PDV od 17 posto, kao i naknade za održavanje brojila i za obnovljive izvore energije.

Trenutna cijena za domaćinstva sa jednotarifnim brojilom iznosi 15 feninga po kilovatu, dok za dvotarifna brojila skupa struja košta 18,75, a jeftina 9,37 feninga. Od sutra će, dakle, računi biti veći za sve kategorije potrošača, a najviše će osjetiti domaćinstva koja troše više od 1000 kilovata mjesečno.