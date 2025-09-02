Ajanović i Čavalić traže provjeru ustavnosti blok tarifa

Advokat Mirnes Ajanović i federalni zastupnik Admir Čavalić pripremili su zahtjev kojim traže provjeru ustavnosti modela blok tarifa, koji se od juče primjenjuje u Federaciji BiH. Riječ je o načinu obračuna električne energije koji koristi JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, a koji, prema njihovim navodima, ima diskriminirajući karakter.

Oni smatraju da blok tarife direktno kažnjavaju domaćinstva sa više članova porodice i djece, jer se time povećava trošak za veće porodice, iako električna energija predstavlja osnovno, a ne luksuzno dobro. Umjesto da se više opterete domaćinstva sa većim prihodima i višim životnim standardom, teret plaćanja pada na porodice koje imaju veće potrebe.

Ustavni sud Republike Srpske je ranije već ocijenio da ovakav model nije u skladu sa Ustavom RS, naglašavajući da se krajnji kupci unutar iste tarifne grupe, koji troše više električne energije, dovode u nepovoljniji položaj, što je protivno načelu zabrane diskriminacije. Podsjeća se i da je FERK prošle godine odbio isti model obračuna.

Zahtjev Ajanovića i Čavalića upućen je Kabinetu potpredsjednika Federacije BiH Refika Lende, jer je on jedini legitiman podnosilac zahtjeva Ustavnom sudu FBiH, s obzirom na to da se ne radi o zakonskom rješenju nego o obračunskom modelu.

Građani Federacije BiH, posebno porodice sa djecom, očekuju da će ovaj zahtjev biti podnesen i da će Ustavni sud dati konačan odgovor o tome da li je primjena blok tarifa u skladu sa Ustavom i zakonima.

Na kraju, Ajanović i Čavalić ističu da nadležne institucije do danas nisu izradile socijalnu kartu, niti je Elektroprivreda BiH osigurala subvencije za porodice sa više djece, što dodatno otežava položaj tih domaćinstava.