Oglasio se Čavalić nakon napuštanja SBiH: Ja idem dalje

Adin Jusufović
Foto: RTV Slon/Admir Čavalić, ekonomski analitičar
“U politiku nisam ušao da gubim vrijeme niti da se bavim zakulisnim radnjama, kalkulacijama i nadmudrivanjem u unutarstranačkim odnosima i pozicijama.”
naveo je Admir Čavalić, zastupnik u Predstavničkom domu PFBiH i donedavni član SBiH na početku svog Facebook statusa.
Čavalić je prije nekoliko dana, zajedno sa još nekoliko članova ove stranke napustio sjednicu KO SBiH. Sa njim je sjednicu napustio i aktuelni načelnik Čelića Admir Hrustanović.
“Stranka mi je trebala kao alat za promjenu društva, ekonomije i politike, a ne za bavljenje takvim procesima. To me je, na kraju, umorilo kao čovjeka. Zbog toga sam odlučio napustiti SBiH.” pojasnio je Čavalić, te je dodao i da protiv uhljeba, gluposti, kršenja procedura i pravila, populizma, kompleksa, podobnih, poslušnih i sličnih pojava želi se boriti u društvu, u javnosti, u parlamentu, kroz knjige, analize i radove, a ne na zatvorenim stranačkim sastancima.
“Za to nemam energije. Neka se neki zabave sami sobom. Ja idem dalje.” 

