Admir Čavalić izabran za predsjednika Gradskog savjeta SBiH Tuzla

Na večerašnjoj sjednici Gradskog savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) Tuzla izabrano je novo rukovodstvo ove političke organizacije. Jednoglasnom odlukom prisutnih članova, za predsjednika Gradskog savjeta SBiH Tuzla imenovan je Admir Čavalić, kojem je povjeren četverogodišnji mandat.

Na istoj sjednici izabrane su i potpredsjednice Gradskog savjeta, a tu funkciju u narednom periodu obnašat će Selma Delić i dr. Zumra Begić. Izbor novog rukovodstva protekao je bez protivljenja, što je ocijenjeno kao potvrda jedinstva i snažne podrške unutar stranke.

Novoizabrani predsjednik Admir Čavalić zahvalio je članovima Gradskog savjeta na ukazanom povjerenju, uz posebnu zahvalnost dosadašnjem predsjedniku Mirsadu Muhamedbegoviću za njegov dosadašnji rad i doprinos razvoju stranke.