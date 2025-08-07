Broj zaposlenih u trgovini u Federaciji BiH smanjen je za 1.677 osoba od decembra prošle godine do kraja marta 2025. godine, dok je u Republici Srpskoj u istom periodu zabilježen rast. Ove podatke objavio je ekonomski analitičar i zastupnik u Parlamentu Federacije BiH, Admir Čavalić, nakon što je dobio zvaničan odgovor iz Federalnog ministarstva finansija.

Prema službenim podacima Porezne uprave FBiH, na dan 31. decembra 2024. godine broj zaposlenih u djelatnosti trgovine iznosio je 62.190. Do kraja marta 2025. taj broj pao je na 60.513, što predstavlja pad za 1.677 zaposlenih u sektoru trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima.

S druge strane, entitet Republika Srpska bilježi suprotan trend. Kako je naveo Čavalić, u RS-u je u trgovinskoj djelatnosti zaposleno 608 osoba više u odnosu na decembar.

“Još da napomenem da Orašje još uvijek računamo u ovoj federalnoj statistici”, naveo je Čavalić, ukazujući i na dodatne metodološke nijanse u tumačenju podataka.

Broj zaposlenih u trgovini jedan je od važnih ekonomskih pokazatelja, jer ukazuje na kretanje potrošnje, stanje na tržištu rada i ukupnu privrednu aktivnost.