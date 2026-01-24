Ćavalić: U Budžet FBiH za 2026. uvršteno dodatnih 20 miliona KM za potrebe onkoloških pacijenata

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH potvrdili su amandman na Budžet FBiH za 2026. godinu, koji je ranije usvojio Zastupnički dom, a kojim se Fondu solidarnosti dodaje dodatnih 20 miliona KM za potrebe onkoloških pacijenata i drugih teško oboljelih.

Kako je naveo zastupnik u Zastupničkom Domu Federacije BiH, Admir Ćavalić, nakon usvajanja amandmana ukupan iznos planiran za Fond solidarnosti sada iznosi 100 miliona KM.

„Veliko hvala delegatima Doma naroda FBiH koji su potvrdili amandman koji mi je ranije prihvatio Zastupnički dom, a u vezi Budžeta za 2026. godinu“, rekao je Ćavalić.

Dodao je da su „u jednom domu 50 glasova, u drugom 54, dovoljno da postane sastavnim dijelom Budžeta FBiH“.

„Amandmanom smo dodali dodatnih 20 miliona za Fond solidarnosti, za potrebe onkoloških pacijenata i drugih teško oboljelih. Sada je tu rekordnih 100 miliona KM“, kazao je Ćavalić.

On je prenio i poruku koju je, kako navodi, dobio nakon usvajanja amandmana.

„Zvao sam gospodina …, vjerujte da se raduje kao malo dijete, kaže 200 pacijenata će se moći skinuti sa ‘liste smrti’“, naveo je Ćavalić.

„Nakon ove poruke, čovjek dobije dodatnu motivaciju, svrhu, posebno u čitavom ovom blatu politike“, dodao je Ćavalić.

Admir Ćavalić zahvalio je udruženjima pacijenata, članovima Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku, kao i ljekarima koji su bili angažovani u vezi s ovim pitanjem, ističući da je riječ o zajedničkom naporu.

„Posebna zahvala svim udruženjima pacijenata, članovima Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku, kao i doktorima koji su angažovani u vezi ovog pitanja. Također, svakom zastupniku i delegatu ponaosob, veliki naklon. Ovo je zajednička bitka za sve“, kazao je Ćavalić.

U istom obraćanju naveo je i da se, prema njegovim riječima, i dalje radi o problemu poštivanja zakona, na što su, kako tvrdi, ukazali federalni revizori.

„Također, moram napomenuti da ovo i dalje podrazumijeva da Vlada FBiH, sadašnja i prošla, krši zakone, a što potvrđuju federalni revizori. Svejedno, naše je da radimo na dizanju ovih iznosa. Jedan spašen život je golemo, a kamoli na stotine njih“, poručio je Ćavalić.