Zašto sada moramo očitati brojilo svaki mjesec?

Mnogi korisnici električne energije još uvijek nemaju novo brojilo sa mogućnošću daljinskog očitavanja. To znači da se stanje potrošnje i dalje bilježi ručno, a s obzirom na nedostatak osoblja za redovno popisivanje, dešava se da se račun obračuna paušalno. Takvi računi se formiraju na osnovu procjene, a ne stvarnog stanja, pa se lako može dogoditi da vam u jednom mjesecu bude obračunato nekoliko stotina kilovata više nego što ste zaista potrošili. Ranije to nije predstavljalo veliki problem, jer bi se u narednom mjesecu stanje izravnalo i ukupna potrošnja na kraju godine ostajala približno ista.

Međutim, sa uvođenjem blok tarifa situacija se bitno promijenila. Ako vam u određenom mjesecu bude obračunato 300 kilovata više na paušalnoj osnovi, taj višak će biti raspoređen u skuplje blokove potrošnje, plavu ili crvenu tarifu. To znači da ćete platiti struju skuplje nego što bi trebalo. U narednom mjesecu, kada se evidentira manja potrošnja, nećete moći nadoknaditi ono što ste već platili po višoj cijeni, jer sistem obračuna ne vraća novac niti smanjuje cijenu retroaktivno.

Upravo zbog toga je važno da sami pratite stanje brojila. Na računu uvijek možete vidjeti kog dana u mjesecu se vrši zvanični popis. Preporučuje se da i vi tog dana ili neposredno prije njega zabilježite stanje brojila. Kada stigne račun, lako ćete uporediti potrošnju. Ako primijetite da je obračun znatno veći od stvarnog stanja, imate pravo da račun reklamirate i zatražite ispravku.

Na ovaj način možete izbjeći nepravedno visoke troškove i osigurati da plaćate samo onoliko koliko ste zaista potrošili.