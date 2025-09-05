Zašto sada moramo očitati brojilo svaki mjesec?

Selma Jatić
električno brojilo/ Od sutra domaćinstva moraju očitati brojila: Evo šta donose nove cijene struje i blok tarife
električno brojilo

Mnogi korisnici električne energije još uvijek nemaju novo brojilo sa mogućnošću daljinskog očitavanja. To znači da se stanje potrošnje i dalje bilježi ručno, a s obzirom na nedostatak osoblja za redovno popisivanje, dešava se da se račun obračuna paušalno. Takvi računi se formiraju na osnovu procjene, a ne stvarnog stanja, pa se lako može dogoditi da vam u jednom mjesecu bude obračunato nekoliko stotina kilovata više nego što ste zaista potrošili. Ranije to nije predstavljalo veliki problem, jer bi se u narednom mjesecu stanje izravnalo i ukupna potrošnja na kraju godine ostajala približno ista.

Međutim, sa uvođenjem blok tarifa situacija se bitno promijenila. Ako vam u određenom mjesecu bude obračunato 300 kilovata više na paušalnoj osnovi, taj višak će biti raspoređen u skuplje blokove potrošnje, plavu ili crvenu tarifu. To znači da ćete platiti struju skuplje nego što bi trebalo. U narednom mjesecu, kada se evidentira manja potrošnja, nećete moći nadoknaditi ono što ste već platili po višoj cijeni, jer sistem obračuna ne vraća novac niti smanjuje cijenu retroaktivno.

Upravo zbog toga je važno da sami pratite stanje brojila. Na računu uvijek možete vidjeti kog dana u mjesecu se vrši zvanični popis. Preporučuje se da i vi tog dana ili neposredno prije njega zabilježite stanje brojila. Kada stigne račun, lako ćete uporediti potrošnju. Ako primijetite da je obračun znatno veći od stvarnog stanja, imate pravo da račun reklamirate i zatražite ispravku.

Na ovaj način možete izbjeći nepravedno visoke troškove i osigurati da plaćate samo onoliko koliko ste zaista potrošili.

pročitajte i ovo

Vijesti

Elon Musk bi mogao postati prvi svjetski bilioner uz novi plan Tesle

BiH

Bronzana medalja za BiH na Evropskoj juniorskoj olimpijadi iz informatike

Istaknuto

Ministarstvo sigurnosti BiH: Nema opstrukcija u pregovorima o graničnim prijelazima s Hrvatskom

Tuzla i TK

Dnevnik TV Slon Crno i bijelo /VIDEO/

BiH

Za projekte unapređenja lovstva u Tuzlanskom kantonu izdvojeno 850.000 KM

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]