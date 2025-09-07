Kako Hrvatska rješava problem sa očitavanjem brojila?

U Hrvatskoj je počela potpuna zamjena klasičnih brojila električne energije pametnim digitalnim uređajima. Novi sistemi omogućuju jednostavnije i daljinsko očitavanje potrošnje, preciznije upravljanje korištenjem električne energije te bolju kontrolu troškova. Do sada je instalirano više od milion pametnih brojila, a plan je da do kraja 2029. godine svako domaćinstvo i preduzeće u zemlji dobije ovakav uređaj. Iz Hrvatskog elektroprivrednog preduzeća naglašavaju da je postavljanje potpuno besplatno za korisnike, a sam postupak traje u prosjeku 20 minuta. Mjesečno se ugradi oko 40 hiljada novih brojila, pa proces napreduje paralelno širom zemlje.

Prednosti pametnih brojila su višestruke, od ukidanja akontacijskih rata i obračuna na osnovu procjene, do toga da korisnici dobijaju tačne i ažurne račune prema stvarnoj mjesečnoj potrošnji. Ovo korisnicima olakšava planiranje kućnog budžeta, ali i pruža mogućnost da bolje prate potrošnju i smanje račune kroz racionalnije korištenje električne energije.

Za razliku od Hrvatske, u Bosni i Hercegovini očitavanje brojila i dalje predstavlja veliki problem. Zbog nedostatka zaposlenih u elektrodistribucijama brojila se često ne očitavaju redovno, pa se korisnicima ispostavljaju paušalni računi. Takvi računi nerijetko izazivaju nezadovoljstvo, jer stvarna potrošnja može biti znatno manja ili veća od procijenjene, što se posebno odražava sada kada su uvedene blok tarife. Iako je dio brojila već zamijenjen novim uređajima koji omogućavaju daljinsko očitavanje, značajan broj domaćinstava i dalje koristi stara brojila bez te mogućnosti.