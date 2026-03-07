Civilna zaštita Tuzla upozorava: Strogo zabranjeno paljenje vatre na otvorenom, predviđene i novčane kazne

Služba civilne zaštite Grada Tuzle upozorila je građane na povećanu opasnost od izbijanja požara te apelovala na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom prostoru.

Kako navode iz ove službe, strogo je zabranjeno paljenje korova, suhe trave i niskog rastinja na poljoprivrednim i drugim površinama, kao i loženje vatre u blizini šuma, vikendica, vikend-naselja i na otvorenom prostoru. Zabranjeno je i ostavljanje upaljenih roštilja ili zapaljivih materijala bez nadzora.

Građanima se preporučuje da primjenjuju preventivne mjere zaštite od požara. Poseban apel upućen je vlasnicima imanja, izletišta i poljoprivrednicima da očiste i uklone suhu travu i rastinje oko svojih domova i objekata.

Iz Civilne zaštite upozoravaju da svaki nemar može izazvati ozbiljne posljedice po živote ljudi, imovinu i okoliš.

U apelu građanima, poljoprivrednicima i šumskim radnicima naglašava se da je potrebno pridržavati se zakonskih odredbi, ne paliti vatru na nedozvoljenim mjestima i ne ostavljati vatru bez nadzora.

„Apeliramo na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike da se pridržavaju zakonskih odredbi, da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima i da ne ostavljaju upaljenu vatru bez nadzora, jer mala nepažnja može imati velike posljedice, a ujedno može uticati i na smanjenje spremnosti vatrogasnih snaga za pravovremeno djelovanje u drugim opasnostima koje ugrožavaju živote i zdravlje ljudi i njihovu imovinu“, saopćeno je.

U slučaju nepridržavanja navedenih uputa primjenjivat će se zakonske odredbe. Prema članu 20. stav 1. Zakona o šumama Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj 7/17, 8/20, 3/21 i 14/22), fizičko lice koje loži vatru suprotno propisima može biti kažnjeno novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM, što je definisano članom 59. stav 1. tačka 1. ovog zakona.

Također, odredbe članova 317. i 323. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 36/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16, 75/17, 31/23 i 58/25) predviđaju novčane i zatvorske kazne za izazivanje šumskog požara i izazivanje opće opasnosti od požara za život ljudi.

Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla pozvali su građane da svaku sumnjivu aktivnost ili pojavu dima i vatre odmah prijave nadležnim službama.

Građani mogu kontaktirati Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Tuzla na broj 123, Operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122.