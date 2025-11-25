Civilna zaštita upozorava na moguće bujice i klizišta u narednim danima

Na snazi je narandžasto upozorenje, budite oprezni!

Civilna zaštita grada Tuzla upozorila je građane na povećan rizik od bujica i klizišta u narednim danima, nakon što je zaprimljena obavijest Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH o očekivanim padavinama i topljenju snijega na širem slivnom području rijeke Save. Prema dostupnim procjenama, moguće je lokalno izlijevanje manjih vodotoka iz korita, ali i aktiviranje klizišta na osjetljivim terenima.

Najavljeni period povećanog rizika obuhvata 25. i 26. novembar, dok se vrh vodnog vala očekuje dan kasnije. Civilna zaštita poziva građane da ozbiljno shvate upozorenja i blagovremeno preduzmu mjere samozaštite, posebno oni koji žive u blizini rijeka, potoka ili na područjima podložnim klizanju tla. Ističe se važnost praćenja informacija o stanju na terenu i izbjegavanja boravka uz obale, gdje može doći do naglog povećanja dubine i brzine tečenja vode.

Građanima se savjetuje da zaštite imovinu koliko je moguće, podignu vrijedne predmete i osnovne zalihe na više nivoe doma, vode računa o električnim instalacijama i izbjegavaju korištenje aparata koji su u kontaktu s vlagom. Oni koji imaju podrumske ili niske prostorije trebali bi osigurati ulazne tačke u cilju sprječavanja prodora vode, a u slučaju znakova klizanja tla odmah obavijestiti nadležne službe.

Civilna zaštita podsjeća da je važno biti spreman i na mogućnost evakuacije ukoliko to bude zatraženo, te imati pripremljenu osnovnu dokumentaciju i najvažnije stvari na sigurnom mjestu. Svi koji primijete opasne promjene na terenu ili situacije koje mogu ugroziti ljude i imovinu trebaju hitno kontaktirati Operativni centar civilne zaštite Tuzla.

Za hitne slučajeve građanima su dostupni brojevi nadležnih službi: 121 za civilnu zaštitu, 122 za policiju, 123 za vatrogasce i 124 za hitnu medicinsku pomoć. Služba civilne zaštite apeluje da se svako uočeno ugrožavanje odmah prijavi kako bi se pravovremeno reagovalo.

