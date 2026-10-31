Od sutra nova pravila na granici s Hrvatskom: Roba se može prijaviti putem aplikacije

Na granici s Hrvatskom od sutra, 1. novembra, putnici će moći koristiti novu digitalnu uslugu za prijavu robe i obračun carinskih davanja. Carinska uprava Republike Hrvatske uvodi aplikaciju eODPP, koja omogućava da se roba koja podliježe plaćanju uvoznih davanja prijavi i prije dolaska na granični prelaz.

Nova usluga namijenjena je i građanima Bosne i Hercegovine koji putuju u Hrvatsku, odnosno ulaze na teritoriju Evropske unije. Cilj je pojednostaviti carinske procedure i skratiti vrijeme potrebno za pregled i obračun davanja na granici.

Putnici koji unaprijed prijave robu putem aplikacije imat će prednost u postupku carinske kontrole. Korištenje usluge je dobrovoljno, a za pristup nije potrebna registracija niti otvaranje korisničkog računa.

Aplikacija je prilagođena računarima, pametnim telefonima i tabletima.

Kako će funkcionisati prijava robe na granici s Hrvatskom?

Putnici će putem aplikacije eODPP moći unaprijed provjeriti koliko iznose uvozna davanja za robu koju namjeravaju unijeti u Hrvatsku, prijaviti je i izvršiti plaćanje prije prelaska granice.

Prijava se može podnijeti najranije pet dana prije planiranog dolaska na granični prelaz, ali i neposredno prije ulaska u Hrvatsku.

Prilikom prijave potrebno je unijeti podatke o kupljenoj robi, uključujući količinu, cijenu, valutu plaćanja, broj računa i državu u kojoj je roba kupljena.

Vrijednost robe unosi se zajedno s PDV-om navedenim na računu. Ukoliko putnik posjeduje dokument za povrat PDV-a koji je već ovjerila carinska služba države kupovine, unosi se vrijednost bez PDV-a.

Nakon unosa podataka aplikacija automatski obračunava davanja, uz primjenu propisanih vrijednosnih i količinskih oslobađanja.

Putnik zatim može dobiti potvrdu o prijavi robe i upute za plaćanje. Na graničnom prelazu carinski službenik provjerava potvrdu i prijavljenu robu te, ukoliko nema nepravilnosti, završava carinski postupak.

Kolika će biti carina na robu koju putnici unose?

Za nekomercijalnu robu vrijednosti do 700 eura, na dio koji podliježe carinjenju primjenjivat će se jedinstvena carinska stopa od 2,5 posto.

Za robu čija vrijednost prelazi 700 eura primjenjivat će se propisana carinska stopa, zavisno od vrste proizvoda.

Izuzetak su određene kategorije robe za koje je propisana carinska stopa povoljnija od jedinstvene stope. Među njima su mobilni telefoni, prijenosni računari, odjeća, nakit, namještaj, ručne torbe, satovi te pojedini građevinski proizvodi, poput vrata i prozora.

Aplikacija automatski primjenjuje odgovarajuće obračune i oslobađanja, ali to ne znači da će svaki putnik koji unosi robu morati platiti carinu.

Ko ne može koristiti novu aplikaciju?

Digitalna usluga eODPP neće se moći koristiti za robu za koju putnik ne posjeduje račun. U takvim slučajevima obračun carinskih davanja obavljat će se direktno na graničnom prelazu.

Aplikacija također nije namijenjena robi koja podliježe posebnim antidampinškim i zaštitnim carinama, robi na koju se odnose zabrane i ograničenja, kao ni slučajevima u kojima putnik želi ostvariti pravo na povlaštenu carinsku stopu.

Uslugu neće moći koristiti stanovnici pograničnih područja, radnici koji svakodnevno prelaze granicu zbog posla te članovi posade prijevoznih sredstava, uključujući profesionalne vozače, pilote i osoblje vozova.

Iz Carinske uprave Hrvatske pojašnjavaju da se lični prtljag, poput odjeće, obuće i higijenskih potrepština koje putnik koristi tokom putovanja, ne prijavljuje putem ove aplikacije.

Nova digitalna usluga bit će dostupna od nedjelje, 1. novembra, putem sistema eCarina Carinske uprave Republike Hrvatske.

Pristup aplikaciji i detaljne upute za putnike dostupni su na službenoj stranici Carinske uprave Hrvatske