Putarina na autocesti A1 u BiH poskupljuje od 1. novembra, cijene veće do 15 posto

RTV SLON
Foto: JP Autoceste FBiH

Novi cjenovnik putarine na autocesti A1 u Bosni i Hercegovini stupa na snagu 1. novembra 2026. godine. Cijene će biti povećane do 15 posto, a promjene će se odnositi na dionice autoceste i kategorije vozila.

Prema obavještenju Autocesta Federacije BiH, cijene putarine nisu mijenjane od 2012. godine. Kao razlog korekcije navedeni su rast troškova poslovanja i održavanja autoceste, kao i inflatorna kretanja u proteklom periodu.

Iz Autocesta FBiH navode da je cilj promjene djelimično uskladiti prihode od putarine s povećanim troškovima.

Povećanje je provedeno u okviru dozvoljenog limita od 15 posto, dok bonus od 20 posto na dopune korisničkih računa za elektronsku naplatu putarine ostaje nepromijenjen.

Novi cjenovnik donesen je u skladu s važećom Uredbom o naplati putarine. Konkretni iznosi zavise od dionice autoceste i kategorije vozila.

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