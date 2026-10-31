Građani FBiH sve manje telefoniraju, ali šalju više SMS poruka

Telefonski razgovori u FBiH bilježe pad, posebno kada je riječ o korištenju fiksne telefonije. Prema najnovijim podacima Federalnog zavoda za statistiku, tokom trećeg tromjesečja 2026. godine broj minuta razgovora putem fiksnih telefona smanjen je za 29,9 posto, dok je mobilnih razgovora bilo manje za 4,1 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Istovremeno, broj poslanih SMS poruka porastao je za 3,4 posto, pokazuju podaci objavljeni 30. oktobra u izvještaju o telekomunikacijskim uslugama u Federaciji BiH.

U periodu od jula do septembra ove godine putem fiksne telefonske mreže ostvareno je ukupno 565 miliona minuta razgovora. U istom periodu putem mobilnih telefona zabilježeno je 449 miliona minuta razgovora.

Fiksna telefonija bilježi najveći pad

Podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da se smanjenje broja minuta razgovora putem fiksnih telefona nastavlja i kada se posmatra duži period.

Od januara do kraja septembra 2026. godine putem fiksnih telefona ostvarena je ukupno 1,671 milijarda minuta razgovora, što je za 25,4 posto manje nego u prvih devet mjeseci prošle godine.

Kod mobilne telefonije pad je znatno manji. U prvih devet mjeseci ove godine ostvareno je 1,330 milijardi minuta razgovora, odnosno 3,6 posto manje u odnosu na isti period 2025. godine.

U poređenju s drugim tromjesečjem ove godine, broj minuta fiksnih razgovora porastao je za 0,9 posto, dok je broj minuta mobilnih razgovora smanjen za 1,5 posto.

SMS poruke bilježe rast uprkos padu telefonskih razgovora

Za razliku od telefonskih razgovora, SMS poruke bilježe rast.

Tokom trećeg tromjesečja 2026. godine u Federaciji BiH poslano je ukupno 61 milion SMS poruka, što je za 3,4 posto više nego u istom periodu prethodne godine.

U prvih devet mjeseci ove godine poslano je 186 miliona SMS poruka, odnosno 8,1 posto više nego u istom periodu 2025. godine.

U odnosu na drugo tromjesečje broj poslanih SMS poruka povećan je za 1,7 posto.

Statistika tako pokazuje različita kretanja u korištenju telekomunikacijskih usluga. Dok broj minuta razgovora putem fiksnih i mobilnih telefona na godišnjem nivou opada, broj SMS poruka raste.

Podaci su prikupljeni kroz tromjesečno statističko istraživanje telekomunikacijskih usluga, koje obuhvata poslovne subjekte registrovane za djelatnosti žične, bežične i ostale telekomunikacije.

Federalni zavod za statistiku navodi da je riječ o prethodnim podacima, koji se odnose na period od jula do septembra 2026. godine.