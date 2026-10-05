Internet ima devet od deset domaćinstava u FBiH, raste i online trgovina

Internet u Federaciji BiH dostupan je u 90,1 posto domaćinstava, dok ga je tokom posljednja tri mjeseca koristilo 88,3 posto pojedinaca, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Pristup internetu nešto je zastupljeniji u gradskim sredinama, gdje ga ima 92,1 posto domaćinstava, dok je u ostalim naseljima taj udio 88,3 posto. Istraživanje je provedeno u drugom kvartalu 2026. godine na uzorku od 3.825 domaćinstava, a obuhvaćene su osobe starosti od 16 do 74 godine.

Podaci pokazuju i da internet nešto češće koriste muškarci. U posljednja tri mjeseca koristilo ga je 88,9 posto muškaraca i 87,7 posto žena, dok 8,6 posto ispitanih nikada nije koristilo internet.

Internet u FBiH najčešće se koristi za komunikaciju

Najveći broj korisnika internet koristi za komunikaciju, njih 95,9 posto, dok ga 92,5 posto koristi za pristup informacijama. Za zabavu internet koristi 75 posto ispitanika, a informacije o zdravlju putem interneta traži 65,6 posto korisnika.

Internet za građansko i političko učešće koristi 30,8 posto ispitanika, dok ga 20,7 posto koristi za traženje posla.

Kupovina putem interneta također je sve zastupljenija. Robu ili usluge online je tokom posljednja tri mjeseca kupovalo 42 posto korisnika interneta, odnosno 43,5 posto muškaraca i 40,4 posto žena.

Sedam od deset preduzeća ima web stranicu

Digitalizacija je značajno prisutna i među poslovnim subjektima u Federaciji BiH. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, 71 posto posmatranih preduzeća ima vlastitu web stranicu, što je za 0,6 procentnih poena više nego godinu ranije.

Mobilni internet za poslovne potrebe koristi 80,9 posto preduzeća, dok samo 12,3 posto poslovnih subjekata ima fiksnu internet konekciju brzine veće od jednog gigabita u sekundi.

Prodaju robe ili usluga putem interneta ostvaruje 31,8 posto preduzeća, što predstavlja rast od 2,1 procentni poen u odnosu na 2025. godinu. Online sastanke održava 37,3 posto poslovnih subjekata.

Kada je riječ o udaljenom pristupu, 81 posto preduzeća omogućava pristup poslovnom emailu, 41,9 posto službenim dokumentima, a 32,5 posto poslovnim aplikacijama. Istraživanjem su obuhvaćena preduzeća sa najmanje deset zaposlenih, a od 1.637 poslovnih subjekata iz uzorka u istraživanju je učestvovalo njih 1.208.