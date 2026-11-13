Tuzlanski kanton: U Tuzli 85 umrlih i 52 rođenih, u šest lokalnih zajednica više rođenih

Albina Vicković
Tuzlanski kanton, Tuzla

Tuzlanski kanton je tokom septembra zabilježio više umrlih nego rođenih stanovnika, ali podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju velike razlike između gradova i općina. Dok je u Tuzli broj umrlih bio znatno veći od broja rođenih, u šest lokalnih zajednica rođeno je više djece nego što je bilo smrtnih slučajeva.

Prema podacima koje je Federalni zavod za statistiku objavio danas, tokom septembra 2026. godine u Tuzlanskom kantonu rođene su 283 bebe, dok su umrle 324 osobe. To znači da je broj umrlih bio za 41 veći od broja rođenih.

Najveća razlika zabilježena je u Tuzli, gdje su tokom jednog mjeseca rođene 52 bebe, a umrlo je 85 osoba. Drugim riječima, u Tuzli su evidentirane 33 smrti više nego što je rođenja.

Tuzlanski kanton u septembru 2026. godine zabilježio 283 rođene bebe i 324 umrle osobe, što je 41 smrt više od broja rođenja.
Infografika: Rođeni i umrli u Tuzlanskom kantonu u septembru 2026.

 

Tuzlanski kanton: Gdje je rođeno više djece nego što je bilo umrlih?

Iako su ukupni podaci za kanton negativni, u šest gradova i općina situacija je drugačija.

Najveća pozitivna razlika zabilježena je u Gradačcu, gdje su rođene 32 bebe, a umrle 23 osobe. Slijedi Srebrenik sa 35 rođenih i 29 umrlih, dok je u Doboj Istoku rođeno osmero djece, a umrle su četiri osobe.

Više rođenih nego umrlih imali su i Kalesija, sa 20 rođenih i 19 umrlih, Kladanj sa četiri rođene i dvije umrle osobe te Sapna, gdje je rođeno petero djece, a umrle su tri osobe.

U Banovićima je broj rođenih i umrlih bio jednak, po 17.

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U Tuzli najveća razlika, u Čeliću 14 umrlih i tri rođene bebe

Pored Tuzle, više umrlih nego rođenih evidentirano je u još pet lokalnih zajednica.

U Čeliću su tokom septembra rođene samo tri bebe, dok je umrlo 14 osoba. U Teočaku je rođena jedna beba, a umrlo je sedam osoba.

Gračanica je imala 42 rođene bebe i 46 umrlih, Živinice 42 rođene i 47 umrlih, dok su u Lukavcu evidentirana 22 rođenja i 28 smrti.

Ovi podaci pokazuju koliko se broj rođenih i umrlih razlikuje čak i između susjednih gradova i općina.

Tuzlanski kanton i razlike u broju rođenih i umrlih po gradovima i općinama u septembru 2026. Gradačac ima najveći pozitivan rezultat, a Tuzla najveći negativan.
Infografika: Tuzlanski kanton i razlike u broju rođenih i umrlih po gradovima i općinama u septembru 2026. Gradačac ima najveći pozitivan rezultat, a Tuzla najveći negativan.

U odnosu na prošlu godinu nešto više rođenih i manje umrlih

Iako Tuzlanski kanton i dalje ima više umrlih nego rođenih, poređenje sa septembrom prošle godine pokazuje nešto povoljniju sliku.

U septembru 2025. godine u kantonu je rođeno 278 beba, a umrlo je 357 osoba. Ove godine u istom mjesecu rođeno je pet beba više, dok je broj umrlih manji za 33.

To znači da je prošlog septembra broj umrlih bio za 79 veći od broja rođenih, a ovog septembra ta razlika iznosi 41.

Tuzlanski kanton: Poređenje septembra 2025. i 2026. pokazuje pet rođenih više, 33 umrlih manje i 40 zaključenih brakova manje.
Infografika; Tuzlanski kanton: Poređenje rođenih, umrlih i brakova 2025. i 2026.

Promjene su zabilježene i kod sklapanja brakova. Tokom septembra ove godine zaključeno je 180 brakova, što je 40 manje nego u istom mjesecu prošle godine, kada ih je bilo 220.

Podaci Federalnog zavoda za statistiku odnose se na prijavljene događaje tokom jednog mjeseca. Oni pokazuju razliku između broja rođenih i umrlih, ali ne uključuju ljude koji su se doselili ili odselili, pa se na osnovu njih ne može utvrditi ukupna promjena broja stanovnika.

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