Tuzlanski kanton je tokom septembra zabilježio više umrlih nego rođenih stanovnika, ali podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju velike razlike između gradova i općina. Dok je u Tuzli broj umrlih bio znatno veći od broja rođenih, u šest lokalnih zajednica rođeno je više djece nego što je bilo smrtnih slučajeva.

Prema podacima koje je Federalni zavod za statistiku objavio danas, tokom septembra 2026. godine u Tuzlanskom kantonu rođene su 283 bebe, dok su umrle 324 osobe. To znači da je broj umrlih bio za 41 veći od broja rođenih.

Najveća razlika zabilježena je u Tuzli, gdje su tokom jednog mjeseca rođene 52 bebe, a umrlo je 85 osoba. Drugim riječima, u Tuzli su evidentirane 33 smrti više nego što je rođenja.

Tuzlanski kanton: Gdje je rođeno više djece nego što je bilo umrlih?

Iako su ukupni podaci za kanton negativni, u šest gradova i općina situacija je drugačija.

Najveća pozitivna razlika zabilježena je u Gradačcu, gdje su rođene 32 bebe, a umrle 23 osobe. Slijedi Srebrenik sa 35 rođenih i 29 umrlih, dok je u Doboj Istoku rođeno osmero djece, a umrle su četiri osobe.

Više rođenih nego umrlih imali su i Kalesija, sa 20 rođenih i 19 umrlih, Kladanj sa četiri rođene i dvije umrle osobe te Sapna, gdje je rođeno petero djece, a umrle su tri osobe.

U Banovićima je broj rođenih i umrlih bio jednak, po 17.

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U Tuzli najveća razlika, u Čeliću 14 umrlih i tri rođene bebe

Pored Tuzle, više umrlih nego rođenih evidentirano je u još pet lokalnih zajednica.

U Čeliću su tokom septembra rođene samo tri bebe, dok je umrlo 14 osoba. U Teočaku je rođena jedna beba, a umrlo je sedam osoba.

Gračanica je imala 42 rođene bebe i 46 umrlih, Živinice 42 rođene i 47 umrlih, dok su u Lukavcu evidentirana 22 rođenja i 28 smrti.

Ovi podaci pokazuju koliko se broj rođenih i umrlih razlikuje čak i između susjednih gradova i općina.

U odnosu na prošlu godinu nešto više rođenih i manje umrlih

Iako Tuzlanski kanton i dalje ima više umrlih nego rođenih, poređenje sa septembrom prošle godine pokazuje nešto povoljniju sliku.

U septembru 2025. godine u kantonu je rođeno 278 beba, a umrlo je 357 osoba. Ove godine u istom mjesecu rođeno je pet beba više, dok je broj umrlih manji za 33.

To znači da je prošlog septembra broj umrlih bio za 79 veći od broja rođenih, a ovog septembra ta razlika iznosi 41.

Promjene su zabilježene i kod sklapanja brakova. Tokom septembra ove godine zaključeno je 180 brakova, što je 40 manje nego u istom mjesecu prošle godine, kada ih je bilo 220.

Podaci Federalnog zavoda za statistiku odnose se na prijavljene događaje tokom jednog mjeseca. Oni pokazuju razliku između broja rođenih i umrlih, ali ne uključuju ljude koji su se doselili ili odselili, pa se na osnovu njih ne može utvrditi ukupna promjena broja stanovnika.