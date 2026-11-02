Vremenska prognoza: Kiša početkom sedmice, za vikend razvedravanje

Vremenska prognoza za Tuzlanski kanton donosi oblačno i kišovito vrijeme danas, uz niske temperature i povremene padavine koje će se zadržati i narednih dana. Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u drugoj polovini sedmice, kada bi kiša trebala prestati, a temperature tokom noći mogle bi se spustiti do nule.

Danas će na području Tuzlanskog kantona preovladavati oblačno i svježe vrijeme, uz povremenu kišu koja će biti češća u jutarnjim i večernjim satima. Više padavina očekuje se u zapadnim dijelovima kantona, dok bi u istočnim krajevima kiša trebala biti slabijeg intenziteta.

Vjetar će biti slab do umjeren, a temperature će se uglavnom kretati između 5 i 10 stepeni Celzijusa. Za područje Tuzle trenutno nema aktivnih meteoroloških upozorenja.

Vremenska prognoza za Tuzlanski kanton za narednih sedam dana

Kišovito vrijeme nastavit će se i sutra, kada se očekuje pretežno oblačno vrijeme s povremenim padavinama. Slične vremenske prilike zadržat će se i u srijedu, uz dnevne temperature koje će se uglavnom kretati između 5 i 10 stepeni.

Od četvrtka se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Prema trenutnim prognozama, petak i subota donose više sunčanih intervala, ali i hladnija jutra.

Tokom vikenda jutarnje temperature mogle bi se spuštati do nule, što povećava mogućnost pojave slabog mraza, posebno u kotlinama i višim predjelima. Dnevne temperature u Tuzli mogle bi dosezati između 11 i 13 stepeni.

Kakvo vrijeme očekuje Tuzlanski kanton u narednih 15 dana?

Dugoročnija vremenska prognoza za Tuzlanski kanton ukazuje na mogućnost ponovnog povećanja oblačnosti i padavina početkom naredne sedmice.

Od ponedjeljka, 9. novembra, mogući su novi kišni periodi, dok bi u planinskim predjelima padavine mogle biti izraženije. Tokom narednog perioda očekuju se promjenjive vremenske prilike, uz mogućnost noćnih mrazeva.

Prema srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u periodu od 5. do 12. novembra jutarnje temperature u Bosni uglavnom će se kretati između minus 2 i 3 stepena, a najviše dnevne između 2 i 6 stepeni Celzijusa. Dugoročnije prognoze podložne su promjenama, posebno kada je riječ o intenzitetu i rasporedu padavina.