U Tuzli danas počinje deratizacija: Građanima upućeno važno upozorenje

Ali Huremović
deratizacija

Preventivna deratizacija u Tuzli počinje danas, 2. novembra, a radovi će trajati do petka, 6. novembra, na više lokacija širom grada. Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle pozvali su građane na oprez i saradnju tokom provođenja planiranih aktivnosti.

Riječ je o drugoj fazi preventivne deratizacije koja će biti provedena u skladu s Operativnim planom, a obuhvatit će područja vodotoka, deponije smeća uz vodotoke, dječija igrališta u njihovoj neposrednoj blizini, kao i šahtove oborinske kanalizacije na području Tuzle.

Radove će izvoditi dvije stručne ekipe opremljene odgovarajućim materijalima i opremom za ovu vrstu poslova.

Preventivna deratizacija u Tuzli: Poseban oprez zbog djece i kućnih ljubimaca

Iz nadležne gradske službe upozoravaju građane da tokom provođenja deratizacije ne diraju, ne premještaju i ne uništavaju postavljene mamce.

Posebna pažnja potrebna je na lokacijama na kojima borave djeca i kućni ljubimci, naročito u blizini vodotoka i dječijih igrališta obuhvaćenih radovima.

U slučaju da dijete dođe u kontakt s postavljenim mamcem, potrebno je odmah se obratiti nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, dok se u slučaju kontakta kućnog ljubimca treba obratiti veterinarskoj službi.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle zamolili su građane za razumijevanje i saradnju kako bi planirani radovi bili provedeni sigurno i nesmetano.

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