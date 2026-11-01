Gas u BiH više nego dvostruko skuplji nego u Mađarskoj prema kupovnoj moći

Gas u BiH bio je tokom prve polovine 2026. godine više nego dvostruko skuplji nego u Mađarskoj kada se cijena posmatra kroz kupovnu moć stanovništva. Prema podacima Eurostata, domaćinstva u Bosni i Hercegovini plaćala su gas približno 37 posto skuplje nego u Hrvatskoj, a razlike su posebno značajne uoči zimske sezone, nakon novih poskupljenja u Federaciji BiH.

Evropski statistički ured objavio je podatke o cijenama prirodnog gasa za domaćinstva u periodu od januara do juna ove godine, koristeći standard kupovne moći, poznat kao PPS.

Riječ je o obračunskoj jedinici koja omogućava poređenje stvarnog finansijskog opterećenja potrošača u različitim državama, uz uvažavanje razlika u općem nivou cijena.

Prema tom pokazatelju, 100 kilovatsati prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini koštalo je 9,3 PPS-a, u Hrvatskoj 6,8, a u Mađarskoj svega 4,3 PPS-a.

To znači da je gas, prema ovom načinu poređenja, u BiH bio približno 2,16 puta skuplji nego u Mađarskoj.

Gas u BiH skuplji nego u susjednoj Hrvatskoj

Bosna i Hercegovina se prema Eurostatovim podacima nalazi približno u sredini evropske ljestvice cijena gasa iskazanih prema kupovnoj moći.

Najveće opterećenje za domaćinstva zabilježeno je u Švedskoj, gdje je cijena iznosila 17,7 PPS-a za 100 kilovatsati. Slijede Portugal sa 15 i Nizozemska sa 13,8 PPS-a.

Na drugoj strani ljestvice nalazi se Mađarska sa 4,3 PPS-a, dok su među državama s najnižim cijenama još Luksemburg sa 6,6 i Hrvatska sa 6,8 PPS-a.

Važno je razlikovati nominalnu cijenu gasa od cijene prilagođene kupovnoj moći. Isti račun ne predstavlja jednako finansijsko opterećenje za domaćinstva u državama s različitim nivoima cijena i životnog standarda.

U Federaciji BiH gas poskupio i nakon Eurostatovog obračuna

Posebno je značajno što Eurostatovi podaci obuhvataju prvih šest mjeseci 2026. godine, odnosno period prije dva velika povećanja veleprodajne cijene prirodnog gasa u Federaciji BiH.

Od 1. jula cijena je povećana za 14,42 posto, sa 865,40 na 990,19 KM za 1.000 kubnih metara.

Novo poskupljenje stupilo je na snagu 1. oktobra, kada je Vlada Federacije BiH dala saglasnost na povećanje od dodatnih 12 posto. Veleprodajna cijena tako je dostigla 1.109,01 KM za 1.000 standardnih kubnih metara, bez PDV-a.

Iz Vlade FBiH tada je saopćeno da je korekcija cijene povezana s povećanjem nabavne cijene ruskog dobavljača Gazprom Export.

Prema podacima Sarajevogasa, konačna cijena za domaćinstva u Sarajevu od oktobra iznosi 1,401 KM po standardnom kubnom metru, s uračunatim PDV-om.

Ranija povećanja veleprodajne cijene zabilježena su i u januaru, za 3,99 posto, te aprilu, za 4,59 posto.

Eurostatovo poređenje za prvu polovinu godine ne uključuje julsko i oktobarsko poskupljenje, pa će se njihov utjecaj na troškove domaćinstava moći sagledati u narednim statističkim izvještajima.