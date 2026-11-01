Amar Memić briljira u Češkoj: Tri asistencije za samo devet minuta

Amar Memić, fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine, ostvario je izvanredan učinak u dresu Viktorije Plzen, upisavši tri asistencije u razmaku od samo devet minuta na gostovanju protiv Banik Ostrave, u okviru 13. kola češkog prvenstva.

Bh. reprezentativac posebno se istakao početkom drugog poluvremena, kada je praktično sam kreirao tri pogotka svog tima.

Pri rezultatu 0:0 Memić je u 48. minuti asistirao Adamu Gabrielu za vodstvo Viktorije Plzen. Samo nekoliko minuta kasnije isti dvojac ponovo je bio u glavnim ulogama, a Gabriel je drugim pogotkom povećao prednost gostiju na 2:0.

Memić se nije zaustavio na tome. U 57. minuti namjestio je pogodak Lukasu Červu, čime je za svega devet minuta stigao do treće asistencije i omogućio svojoj ekipi vodstvo od 3:0.

Ovakav učinak posebno je značajan za bosanskohercegovačkog fudbalera, koji je ove sezone jedan od važnih igrača češkog kluba.

Viktoria Plzen u susret je ušla nakon ubjedljive pobjede protiv Jihlave rezultatom 6:1 u češkom kupu, dok je Banik Ostrava prethodno eliminisala prašku Spartu pobjedom od 2:0.

Utakmica se igra na Gradskom stadionu u Ostravi, a počela je u 15 sati.