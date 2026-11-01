Akcije darivanja krvi u Tuzlanskom kantonu: Objavljen raspored od 3. do 6. novembra

Akcije darivanja krvi u Tuzlanskom kantonu bit će organizovane od 3. do 6. novembra, prema rasporedu koji je objavio Univerzitetski klinički centar Tuzla. Dobrovoljno darivanje krvi planirano je na više lokacija u Tuzli i Gradačcu, a građani će krv moći darovati i u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla.

Prva akcija bit će održana u utorak, 3. novembra, u Župnom uredu „Šikara“ u Tuzli, od 8:30 do 10:30 sati. Namijenjena je stanovnicima mjesnih zajednica Lipnica Gornja, Lipnica Srednja i Lipnica Centar.

U srijedu, 4. novembra, darivanje krvi organizovano je na Mašinskom fakultetu u Tuzli, od 9 do 11 sati. U akciji će učestvovati Mašinski i Prirodno-matematički fakultet.

Za četvrtak, 5. novembra, planirana je akcija u Gradačcu, u prostorijama Crvenog križa, od 9:30 do 13 sati. Poziv je upućen stanovnicima mjesnih zajednica te zaposlenima u preduzećima i ustanovama.

Posljednjeg dana prema objavljenom rasporedu, u petak, 6. novembra, akcije su predviđene za zaposlene u Centralnom grijanju Tuzla te stanovnike mjesnih zajednica Šićki Brod i Bukinje.

Darivanje krvi za ove grupe bit će organizovano u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla od 8 do 15 sati.

Krv se može darovati i svakim radnim danom

Iz UKC-a Tuzla podsjećaju da građani, osim u terminima organizovanih akcija, krv mogu darovati i u Poliklinici za transfuziologiju svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Dobrovoljno darivanje krvi omogućava osiguravanje potrebnih zaliha za liječenje pacijenata, operativne zahvate i hitne medicinske intervencije.