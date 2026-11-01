Tuzlanski kanton prednjači u industrijskoj prodaji u FBiH: Ostvareno 3,7 milijardi KM

Industrijska prodaja u FBiH tokom 2025. godine dostigla je 14,816 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 472 miliona KM ili 3,3 posto u odnosu na prethodnu godinu. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, najveću vrijednost prodatih industrijskih proizvoda ostvario je Tuzlanski kanton, sa 3,7 milijardi KM.

Podaci objavljeni u izvještaju o proizvodnji i prodaji industrijskih proizvoda pokazuju da Tuzlanski kanton učestvuje sa 24,98 posto u ukupnoj vrijednosti industrijske prodaje Federacije BiH.

Od ukupno 3,701 milijarde KM prodaje ostvarene u Tuzlanskom kantonu, na domaće tržište odnosi se 2,176 milijardi KM, dok je vrijednost proizvoda prodatih na inostranom tržištu iznosila 1,525 milijardi KM.

Iza Tuzlanskog kantona nalazi se Zeničko-dobojski kanton sa 3,303 milijarde KM i učešćem od 22,29 posto. Slijedi Kanton Sarajevo, u kojem je vrijednost prodaje industrijskih proizvoda dostigla 2,151 milijardu KM.

Industrijska prodaja u FBiH porasla za 472 miliona KM

Ukupna vrijednost prodatih industrijskih proizvoda u Federaciji BiH povećana je za 3,3 posto u odnosu na 2024. godinu, kada je iznosila približno 14,344 milijarde KM.

Na domaćem tržištu tokom 2025. godine prodati su industrijski proizvodi vrijedni približno 7,55 milijardi KM, dok je prodaja na inostranom tržištu dostigla 7,26 milijardi KM.

Inostrano tržište učestvovalo je sa 49 posto u ukupnoj vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda.

Ovi podaci odnose se na nominalnu vrijednost prodaje, što znači da povećanje ne predstavlja nužno jednak rast fizičkog obima industrijske proizvodnje.

Prerađivačka industrija ostvarila najveću vrijednost prodaje

Prema djelatnostima, najveći dio industrijske prodaje ostvaren je u prerađivačkoj industriji, čija je vrijednost dostigla 11,641 milijardu KM.

Unutar ovog sektora najveća vrijednost zabilježena je u proizvodnji prehrambenih proizvoda, ukupno 1,847 milijardi KM, te proizvodnji gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme, sa 1,764 milijarde KM.

Proizvodnja baznih metala ostvarila je vrijednost prodaje od 1,321 milijardu KM, dok je proizvodnja električne opreme dostigla 993 miliona KM.

Vrijednost prodaje u sektoru proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i plinom iznosila je 2,077 milijardi KM, dok je u sektoru vađenja ruda i kamena ostvareno 773 miliona KM.

Djelatnosti snabdijevanja vodom, upravljanja otpadom i sanacije okoliša ostvarile su vrijednost od 325 miliona KM.

Tuzlanski kanton ispred ostalih kantona

Prema vrijednosti prodatih industrijskih proizvoda, Tuzlanski kanton nalazi se na prvom mjestu u Federaciji BiH, ispred Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo.

Značajnu vrijednost prodaje ostvario je i Zapadnohercegovački kanton, 1,593 milijarde KM, dok su Hercegovačko-neretvanski i Srednjobosanski kanton zabilježili 1,204 milijarde, odnosno 1,182 milijarde KM.

Najmanja vrijednost industrijske prodaje evidentirana je u Kantonu 10, sa 190 miliona KM, te Posavskom kantonu, sa 245 miliona KM.

Podaci su objavljeni u okviru godišnjeg istraživanja PRODCOM, koje provodi Federalni zavod za statistiku i koje obuhvata proizvodnju i prodaju industrijskih proizvoda prema djelatnostima i kantonima.