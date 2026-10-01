Promet industrije u FBiH u augustu pao za tri posto

Ukupan promet industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u augustu 2026. godine smanjen je za tri posto u odnosu na juli, pokazuju desezonirani podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Pad je zabilježen i na domaćem i na stranom tržištu, pri čemu je izraženiji bio kod prodaje izvan Bosne i Hercegovine.

Na domaćem tržištu industrijski promet u augustu bio je manji za 1,2 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je na stranom tržištu smanjen za 4,3 posto.

Posmatrano prema glavnim industrijskim grupama, rast je zabilježen samo kod netrajnih proizvoda za široku potrošnju. Promet u ovoj kategoriji povećan je za 1,9 posto u odnosu na juli.

Istovremeno je promet trajnih proizvoda za široku potrošnju smanjen za 4,3 posto, dok je kod intermedijarnih proizvoda zabilježen pad od 3,7 posto. Promet energije smanjen je za 1,5 posto, a kapitalnih proizvoda za 0,3 posto.

Podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da se negativno mjesečno kretanje nastavilo nakon što je i u julu ukupan industrijski promet bio neznatno manji u odnosu na juni. U augustu je, međutim, pad bio izraženiji i iznosio je tri posto.

Indeks prometa industrije obuhvata promet poslovnih subjekata koji se bave vađenjem ruda i kamena te prerađivačkom industrijom. Podaci uključuju prodaju industrijskih proizvoda i usluga na domaćem tržištu, kao i prodaju kupcima izvan Bosne i Hercegovine.